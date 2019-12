Camille Combal harcelé par les paparazzis : "Tout ça pour me photographier avec ma chérie"

Non, Camille Combal n'est pas un coeur à prendre. En couple depuis plusieurs années avec Marie, l'animateur de TF1 ne souhaite cependant pas s'exprimer dans les détails sur sa vie amoureuse et encore moins montrer le visage de sa chérie. Pourtant, cela n'empêche pas certains photographes de tout faire pour obtenir un cliché du couple.

"Il faudrait peut-être lui demander si elle souhaite apparaître dans leurs magazines"

Une chose que Camille Combal ne supporte pas. Interrogé par Le Parisien sur sa notoriété, celui qui était à la tête de Mask Singer a dénoncé l'attitude "pesante" des paparazzi. "Le week-end, c'est en permanence." a-t-il confié. Et d'ajouter : "Tout ça pour me photographier avec ma chérie. Mais il faudrait peut-être lui demander, à elle, si elle souhaite apparaître dans leurs magazines. Elle n'a pas envie d'être réduite à ça et elle a bien raison !".

Surtout que, loin des paillettes, Camille Combal mène un vie des plus simples. "J'adore ma vie, mais elle est ordinaire à mourir ! On sort avec ma femme pour balader notre chien au Bois de Boulogne. Parfois, on brunche avec des potes. Je ne vois jamais quelqu'un de connu. (...) Les paparazzis doivent s'ennuyer à mourir en me suivant. Mon objectif secret c'est de les avoir à l'ennui !" lâche l'animateur.

"Les gens sont hypercool"

S'il y a bien une chose que Camille Combal apprécie, c'est le soutien des gens qu'il peut croiser dans la rue. "Avec moi les gens sont hypercool. Ils sont très familiers, c'est génial ! (...) Je n'oublie jamais que tout ce qui m'arrive c'est grâce à eux, à leur fidélité. Si je peux garder ce lien-là longtemps, je serais hyper content." confie la star de TF1.