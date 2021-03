Call Me By Your Name 2 : Armie Hammer devrait être absent de la suite

Armie Hammer absent de Call Me By Your Name 2 ?

En avril 2020, Luca Guadagnino annonçait qu'une suite à Call Me By Your Name était dans ses futurs projets. Et si le réalisateur n'avait pas dévoilé plus de détails à ce sujet à l'époque, ce nouveau film devrait en toute logique adapter le deuxième roman d'André Aciman intitulé Find Me. De fait, l'intrigue devrait se situer près de 10 ans après la précédente histoire et mettre en scène les retrouvailles entre Elio et Oliver, alors que ce dernier sera désormais marié à une femme et jeune papa.

Un projet prometteur sur le papier qui, dans le cas où il se concrétiserait, ne devrait néanmoins pas être porté par des retrouvailles entre Timothée Chalamet et Armie Hammer. Selon les informations du blogueur Daniel Richtman, l'interprète d'Oliver aurait été placardisé et la production serait désormais en train de rechercher un nouvel acteur pour reprendre ce rôle. Cependant, aucun nom ne serait encore privilégié à ce jour.

Fin de carrière pour le comédien ?

Une surprise ? Pas tant que ça. Il y a quelques jours, il a été révélé qu'Armie Hammer était sous le coup d'une enquête suite à la plainte d'une ex-petite amie, qui l'accuse de viol et de brutalité. Et si le comédien réfute ces accusations aujourd'hui, affirmant via son avocat que leurs relations sexuelles auraient toujours "été totalement consenties, discutées et convenues à l'avance, et ont fait l'objet d'une participation mutuelle", les conséquences de cette affaire sur sa carrière sont déjà nombreuses.

Ainsi, en plus de cette possible éviction de Call Me By Your Name 2, Armie Hammer a déjà été lâché par son agent, tandis que ses participations à une série centrée sur les coulisses du film Le Parrain et à Shotgun Wedding, une comédie romantique aux côtés de Jennifer Lopez, ont été annulées.