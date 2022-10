C'est l'un des films les plus effrayants de la dernière décennie, mais il a fallu 20 ans pour qu'il sorte au cinéma

Octobre est le mois d'Halloween et c'est donc la période idéale pour les amateurs de films d'horreur. Si vous êtes un fan du genre, vous vous frottez sûrement les mains à l'arrivée de l'automne, puisque vous avez l'excuse parfaite pour passer des semaines à regarder des histoires de tueurs en série, de fantômes et toutes sortes de scènes violentes sans culpabiliser. L'un des films à ne pas manquer si vous voulez organiser un visionnage, c'est Conjuring : les Dossier Warren !

Le film de James Wan est un incontournable du genre et il n'y a jamais de mauvais moment pour le voir ou le revoir. Ça tombe bien : il est dispo en France sur Amazon Prime Vidéo. Ce qui n'était à l'origine qu'un film sur le couple de parapsychologues Ed et Lorraine Warren est par la suite devenu une franchise. Conjuring compte trois long-métrages auxquels s'ajoutent des spin-offs comme Annabelle et ses suites, La Nonne ou encore La Malédiction de la Dame Blanche.

Le film flippant qui met tout le monde d'accord

Conjuring : Les dossiers Warren fait l'unanimité auprès du public mais aussi des critiques, qui le définissent comme une oeuvre bien ficelée, avec des moments effrayants intelligents et une atmosphère captivante. Le premier volet de la saga nous a vraiment fait sauter de notre siège à cause des événements paranormaux qui hantent la famille Perron. Si le réalisateur James Wan se laisse parfois aller à quelques clichés du genre, il sait comment s'en servir pour améliorer l'histoire.

20 ans pour qu'il sorte au cinéma

Sorti en 2013 en salles obscures, le film a été très bien accueilli. Ses nombreuses suites en sont le meilleur exemple, toutes rendues possibles grâce aux 319 millions de dollars rapportés par l'histoire des Warren (et ses 1,16 millions d'entrées au box-office en France). Pas mal pour un budget de départ de 20 millions de dollars !

Mais à l'origine, personne n'avait réellement confiance en ce projet. Le producteur Tony DeRosa-Grund a en effet mis 14 ans pour trouver quelqu'un qui s'intéressait au film, en plus des années de conception du long-métrage. D'abord confié à Summit Entertainment, le projet a finalement atterri chez New Line où James Wan s'est intéressé au film. Ça a été le point de départ du tournage du film qui compte à son casting Vera Farmiga, Patrick Wilson, Lili Taylor et Ron Livingston. Une longue attente pour finalement déboucher à un joli succès, 20 ans après les premières ébauches !

