Bull saison 6 : voici comment Benny a quitté la série après le renvoi de Freddy Rodriguez

Décidément, la chaîne CBS enchaîne les scandales ces dernières années. Après les accusations de Pauley Perrette conte Mark Harmon ou bien le renvoi du producteur de Magnum et Hawaii 5-0 pour son comportement "tyrannique" sur le tournage, c'est Bull qui est (re) sur le devant de la scène du bad buzz. On se souvient tous de l'affaire de harcèlement entourant Michael Weatherly et Eliza Dushku (l'acteur est toujours bien au programme de la série) mais cette fois, c'est une autre enquête qui a fait du bruit au printemps : le showrunner de la série, Glenn Gordon Caron, et l'acteur Freddy Rodriguez alias Benny Colón ont été écarté du show. La raison ? Une enquête menée en interne suite au départ de plusieurs scénaristes. Le showrunner aurait été viré pour avoir "nourri un environnement de travail irrespectueux".

Bull fait ses adieux à Benny

C'est donc sans le retour de Freddy Rodriguez que Bull a fait ses adieux à Benny dans l'épisode 1 de la saison 6, déjà dispo en France sur Salto. A la fin de la saison 5, le personnage quittait son travail pour rejoindre la team de Bull (Michael Weatherly). C'est au détour d'une conversation que les téléspectateurs ont découvert que Benny ne serait plus dans le show (s'ils n'ont pas suivi l'annonce du départ de l'acteur en mai dernier of course). Lors d'une soirée karaoké, Marissa (Geneva Carr) expliquait au groupe que Benny était "très heureux" à Rome avec sa femme italienne. Eh oui, il s'est visiblement marié avec une inconnue. Pourquoi pas après tout... En tout cas, cette fin n'était pas tragique, contrairement à un autre départ récent dans la série The Resident.

Pourquoi Freddy Rodriguez a-t-il été viré ?

On ne connait toujours pas exactement les raisons du départ de Freddy Rodriguez et en quoi l'acteur vu aussi dans Six Feet Under est lié à l'enquête concernant les coulisses de Bull. L'acteur n'a jamais réagi à son départ ni fait de commentaires concernant les circonstances de son renvoi.