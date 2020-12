BTS : un internaute harcelé par les fans du groupe de K-pop à cause... de son compte Twitter

La vie est faite d'histoires improbables, mais celle de Lino Helms dépasse tout ce que l'on aurait pu imaginer. Comme il l'a confié auprès de Vice, il a régulièrement le droit à des problèmes sur les réseaux sociaux, la faute... à son pseudo. En 2007, ce développeur de logiciels berlinois a en effet créé un compte Twitter avec pour identité @Lino. 10 ans plus tard, ce choix le plonge dans un enfer 2.0 inattendu.

Un internaute harcelé par les fans de BTS et Stray Kids

La raison ? Allez savoir pourquoi, certaines personnes se sont mis en tête que le nom "Lino" ressemblait beaucoup à "Lee Know", un ex-danseur du groupe BTS (désormais chanteur au sein de Stray Kids). Aussi, dès l'émergence mondiale du groupe de K-Pop, le pauvre Lino Helms a vu sa tranquillité être totalement chamboulée, "À partir de 2017, des personnes de la scène K-pop ont commencé à me contacter pour demander à récupérer mon nom d'utilisateur. Je répondais toujours 'non' et je passais à autre chose." Il l'a ensuite précisé, "Après, ça a dégénéré. Au début, je recevais un message par jour, puis soudain, c'était dix. Certains m'écrivent 200 messages."

Oui, face au refus systémique de l'allemand d'échanger son compte Twitter en faveur de l'artiste ou de l'un de ses fans un peu trop bizarres, le public de Lee Know a alors décidé de se venger en passant à la vitesse supérieure. Comment ? En lui envoyant toujours plus de messages et en pourrissant la moindre de ses publications, "À un moment donné cet été, je ne pouvais pas poster une phrase sans qu'on m'envoie 600 vidéos. Mon compte Twitter est maintenant complètement inutilisable".

"J'ai bloqué 11,8 millions de comptes"

Et cette situation incontrôlable l'a obligé à se transformer en MacGyver numérique. Dans un premier temps, il a utilisé un plug-in capable de bloquer des comptes Twitter individuels ainsi que tous leurs abonnés. De quoi soulager ses mentions ? Pas vraiment, "Cela fonctionnait au début, mais il suffit d'une seule personne qui va écrire : 'Hey, vous vous souvenez de ce trou du cul ? Répondez à ce thread si vous avez également été bloqué par @lino.' Et tout s'accélère à nouveau." Un cercle vicieux dont il se serait bien passé, "Mon feed ressemble soudain à une machine à sous. Des messages arrivent et disparaissent immédiatement", mais qui n'a pas entravé son imagination.

"Je me suis dit que j'avais besoin de me moderniser, alors j'ai fabriqué une application utilisant l'interface de programmation Twitter. Maintenant, je peux bloquer un nombre illimité de comptes. Ces derniers jours, j'ai bloqué 11,8 millions de comptes, parfois des centaines par seconde" a-t-il ainsi expliqué, fier de lui. Un rare point positif dans toute cette affaire qui lui permet de garder le sourire, lui qui ne comprend toujours pas comment il a pu en arriver là, "Au début, je pensais que Lee Know faisait partie de BTS, mais il s'avère qu'il n'était qu'un danseur".

Effectivement, on n'ose pas imaginer ce que peuvent subir les Internautes aux pseudos un peu trop proches de noms comme JungKook, Jimin ou Suga... On en connait qui doivent croiser les doigts pour que les membres de BTS partent rapidement faire leur service militaire.