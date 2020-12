Bryan (10 couples parfaits 4) en couple avec Soraya Riffy après sa rupture avec Dita

Après leur rupture suite aux Princes et les princesses de l'amour 2, Dita et Bryan se sont retrouvés dans 10 couples parfaits 4 où ils n'ont pas résisté à l'envie de se remettre en couple. Une envie qui a été de courte durée puisque les deux candidats se sont de nouveau séparés après l'aventure : "Aucune confiance et pas assez de discussions. On ne se parlait pas et ça a tout fait foirer (...) On n'est pas fait pour être ensemble vraiment", a expliqué le petit frère de Sebydaddy à Gossip Room.

Bryan officialise avec Soraya Riffy

Depuis, Dita a eu une histoire mouvementée avec un autre homme tandis que Bryan a eu un flirt avec Mélanie Orl (10 couples parfaits 4), mais aujourd'hui, il est en couple avec une autre fille pas si méconnue que ça. Le nom de Soraya Riffy, ça vous dit quelque chose ? Souvenez-vous, elle a beaucoup fait parler d'elle en 2016, après que Jean-Michel Maire ait embrassé son décolleté dans TPMP. Il y a eu jusqu'à accusation d'agression sexuelle, dépôt de plainte et interrogatoires devant la police.

Quatre ans après, on l'a donc retrouvée in love de Bryan. C'est d'ailleurs sur Instagram que l'ex-candidat des Vacances des Anges 3 a officialisé leur relation, avec une déclaration poétique... à sa manière : "Je t'aime ❤️ tu es la femme de ma vie @soraya.riffy tu m'as prouvé que t'étais la femme parfaite et aussi parfaitement refaite. J'aime ton boule de malade et ton coeur gros comme tes gros lolos."