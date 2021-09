Brooklyn Nine-Nine saison 8 : quelle fin pour la série ? Le recap 100% spoilers

Cet article contient des spoilers sur la fin de Brooklyn Nine-Nine, donc ne descendez pas plus loin (titre de votre sextape).

Brooklyn Nine-Nine : une fin avec 3 gros départs

Brooklyn Nine-Nine s'est terminée ce jeudi 16 septembre 2021, avec la diffusion de l'épisode final. Il s'agit de l'épisode 10 de la saison 8 de Brooklyn Nine-Nine. A noter que la saison 8 est diffusée sur Canal+ en France (les 8 premiers épisodes sont dispos sur MyCanal), puis ils seront disponibles plus tard sur Netflix (où les saisons 1 à 7 sont dispos). Un tout dernier épisode de Brooklyn Nine-Nine intitulé "The Last Day", soit "Le dernier jour" en français. L'occasion pour les fans de dire adieu à Jake Peralta (Andy Samberg), Amy Santiago (Melissa Fumero), Charles Boyle (Jo Lo Truglio), Rosa Diaz (Stephanie Beatriz), Terry Jeffords (Terry Crews) et Ray Holt (Andre Braugher).

Une saison 8 marquée par le bébé de Jake et d'Amy (Melissa Fumero ayant accouché dans la vraie vie), le retour de Gina (Chelsea Peretti) mais aussi 3 départs du commissariat du 99ème. Alors quelle est la fin de la série ? Comment se termine exactement Brooklyn Nine-Nine ? Dans ce dernier épisode, on comprend que le dernier jour, c'est celui du capitaine Holt et d'Amy, dont leur programme de réforme de la police a été validée. Holt a ainsi été nommé commissaire adjoint chargé de la réforme de la police et Amy aussi a eu une promotion en devenant son adjointe.

Mais c'est aussi le dernier jour pour Jake, qui lui aussi quitte la police comme beaucoup de fans le pensaient dans leurs théories. Jake Peralta a beau adorer son métier, courir derrière les criminels et les arrêter, il est passé à un autre chapitre de sa vie et veut élever Mac, l'enfant qu'il a eu avec Amy. "J'avais peur d'avoir des enfants parce que je ne voulais pas être comme mon père" avoue-t-il même à Amy, et en choisissant d'élever leur fils, il faut ainsi "l'exact opposé". "Maintenant, tout ce qui m'importe est ce qu'il y a de mieux pour notre famille" a-t-il précisé.

Un casse pour Jake, Amy, Holt, Rosa... avant un saut dans le temps

Mais avant d'arrêter sa carrière de détective dans la police de New York, Jake a évidemment organisé un dernier casse. L'enjeu est élevé : une médaille de bravoure, cachée dans un tube d'or, pour être couronné(e) "Génie humain étonnant et grand champion de la 99ème". Le fan de Die Hard a même contacté l'équipe de Bruce Willis qui ne vient pas, un faux braquage avec des flics de Brooklyn n'étant sans doute pas sa prio dans la vie.

Au fil de la nuit du casse, ils se retrouvent dans un entrepôt. Le capitaine Holt pense avoir le bon tube et avoir gagné, mais Rosa et Gina révèlent qu'elles ont encore réussi à tromper tout le monde. Sauf qu'elles se font doubler par Bill (Winston Story), un sosie de Charles que Jake avait engagé lors du 4ème casse. Bill enferme les policiers dans l'entrepôt. Grâce à la force de Terry, ils finissent par sortir et sont de retour au commissariat. Là-bas, ils découvrent l'impensable : Hitchcock a gagné le casse. Eh non, ce n'est pas une blague. Contre 40 dollars donné à Bill, il a récupéré la médaille dans le tube. Hitchcock n'avait donc pas pris sa retraite ou déménagé au Brésil, il vivait dans le piège à castors.

Jake, Amy, Charles, Holt ou encore Rosa finissent par partir du commissariat et se retrouvent dans l'ascenseur. Et juste après la fermeture des portes de l'ascenseur, on fait un saut dans le temps d'environ 1 an. On découvre que Jeffords a été promu et qu'il y a toujours Charles, Hitchcock et Scully, mais aussi des nouveaux détectives. Jake débarque par surprise avec Holt, Rosa, Amy et Gina : ils sont tous revenus pour un nouveau casse d'Halloween !