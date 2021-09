Brooklyn Nine-Nine saison 8 : Jake Peralta (Andy Samberg) va-t-il quitter la police ?

Brooklyn Nine-Nine : Jake Peralta (Andy Samberg) pourrait quitter la police

Une saison 8 de Brooklyn Nine-Nine avait été commandée, mais il s'agira de la dernière saison, la série ayant été annulée pour de bon cette fois-ci ! Pour rappel, Brooklyn Nine-Nine avait été annulée par la Fox mais avait été sauvée par NBC qui avait lancé une saison 6, puis 7, puis 8. Sauf que là, après la saison 8, il n'y aura de saison 9. C'est vraiment la fin des aventures de Jake Peralta (Andy Samberg), Amy Santiago (Melissa Fumero), Charles Boyle (Joe Lo Truglio), Rosa Diaz (Stephanie Beatriz), Terry Jeffords (Terry Crews) ou encore Ray Holt (Andre Braugher).

Et autre mauvaise nouvelle pour les fans du commissariat de Brooklyn et de sa bande de flics déjantés, Jake Peralta pourrait bien quitter la police à la fin de la saison 8. Eh oui, le plus grand fan de Die Hard au monde pourrait rendre son badge et son arme. En effet, le dernier épisode de la saison 8, qui sera donc le final de Brooklyn Nine-Nine, sera diffusé le 16 septembre 2021 aux USA. Et l'épisode en question sera intitulé "The Last Day", soit "le dernier jour" en français. S'agira-t-il donc du dernier jour de service du héros, Jake Peralta ? Le détective aussi doué pour les vannes que pour les enquêtes va-t-il arrêter son job ?

C'est ce que pensent de plus en plus de téléspectateurs qui ont maté les premiers épisodes de la saison 8.

Attention, spoilers à partir de là sur la saison 8 de Brooklyn Nine-Nine ! Ne lisez pas plus loin si vous ne voulez pas être spoilé(e)s.

Voilà les indices qui laissent penser que Jake Peralta ne sera plus policier à la fin de la saison 8

Dans l'épisode 1 de la saison 8 de Brooklyn Nine-Nine, Jake avoue ne plus savoir ce qu'est être un flic en 2021. Rosa a d'ailleurs déjà démissionné suite au meurtre de George Floyd par un policier. Dans l'épisode 4 de la saison 8, celui qui est devenu le mari d'Amy préfère s'occuper de leur fils, Mac, plutôt que de participer à une arrestation ultra médiatisée. Une grande première !

Dans l'épisode 5 de cette même saison finale, Jake risque de perdre son emploi si Doug Judy, alias le Bandit de Pontiac joué par Craig Robinson, parvient à échapper à une peine de 5 ans de prison. Judy explique à Jake que perdre son emploi serait peut-être "pour le mieux". Le voyou propose même à son policier préféré de devenir agent immobilier pour les stars (enfin pour Zayn Malik et les autres anciens membres de One Direction). Et Jake aide son pote à se libérer de ses menottes et à sortir de prison.

Enfin, dans l'épisode 6, Jake accepte la responsabilité d'une arrestation injustifiée sans preuves suffisantes. Le capitaine Holt a été forcé de suspendre Jake pour 5 mois. Une suspension qui pourrait bien se transformer en exclusion tout court, ou en démission donc...