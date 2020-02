Booba est de retour sur Instagram... mais vous risquez d'être déçus

Après des clashs et encore des clashs, des trolls, des insultes à répétition ou encore des photomontages à gogo, le couperet est tombé le 30 janvier dernier : Instagram a décidé de bannir Booba pour non respect des règles de l'application. Mais il en faut plus pour arrêter le Duc de Boulogne. Comme il le dit tout le temps, "la piraterie n'est jamais finie". Et même si son nouveau compte intitulé @boobaghost était suspendu, il se rabattait sur Twitter pour continuer à balancer ses petites piques en toute liberté. Des rumeurs disaient même que l'ennemi de Kaaris était en train de préparer son propre réseau social... et ce n'est pas fini !

Booba de retour

Plus récemment, B2O a fait son retour sur Instagram... enfin pas vraiment. Ce n'est en effet pas Booba qui gère la page, mais une certaine Louve, comme on peut le découvrir dans la description : "Ce compte est administré par LOUVE. BOOBA ne publie pas sur ce compte." Mais qui est-ce ? Il s'agit en réalité de la société d'Anne Cibron, manageuse de Booba depuis 2002. On imagine donc que ce compte n'aura rien à voir avec le précédent et aura une dimension uniquement professionnelle, sans clashs ni insultes. Pas sûr qu'il compte beaucoup d'abonnés (il en est à 121 000 à l'heure où nous écrivons ces lignes). Rassurez-vous, Booba est toujours sur Twitter pour ça !