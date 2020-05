Bob Sinclar : son concert sur l'Arc de Triomphe reporté, découvrez pourquoi

Après David Guetta, et son DJ set sur les toits de Miami, ça devait être au tour de Bob Sinclar de donner un concert virtuel, ce lundi 4 mai 2020 à 20h02 (après les applaudissements pour les aides soignants) pour récolter de l'argent pour Médecins Sans Frontières, la Fondation de France et le fonds de dotation One-O-One afin d'aider dans la lutte contre le Covid-19.

Le concert de Bob Sinclar reporté "pour éviter tout risque de rassemblement"

Malheureusement, son show sur l'Arc de Triomphe est reporté : il aura finalement lieu à la fin du confinement, mais pour quelle raison cette décision a-t-elle été prise ? A cause d'un désaccord du ministère de l'Intérieur, il s'agit "d'un report d'un commun accord pour éviter tout risque de rassemblement alors que le confinement n'est pas levé", ont expliqué les monuments nationaux si l'on en croit les informations BFM TV. Ils ont donc eu peur que les fans transgressent les règles du confinement pour se rendre à l'Arc de Triomphe.

Le Cercle Music, qui était en charge de la retransmission du concert en direct sur le web, a d'ailleurs expliqué : "Cet engouement a suscité de nombreuses réactions, notamment de certaines personnes ayant mal compris que ce DJ set se produisait sans public et uniquement en ligne. Malgré nos différentes communications et celles de l'artiste, certains articles de presse ont pu faire croire qu'il s'agissait d'un véritable concert."

"Cette décision a été dure à prendre"

La plateforme a ajouté : "Nous avons donc décidé, d'un commun accord avec l'artiste, le Centre des monuments nationaux, les autorités, et les associations de reporter cette performance caritative à une date ultérieure. Cette décision a été très dure à prendre car l'objectif premier de cette émission est de rapidement récolter le maximum de fonds pour les organisations Médecins Sans Frontières, Fondation de France et 101fund. Mais la sécurité et la santé de tous est primordiale. En attendant l'annonce d'une nouvelle date de diffusion, nous comptons sur votre présence digitale et vos dons car malgré la date de fin de confinement annoncée, les besoins de ces organisations caritatives restent sans précédents, afin de gérer cette crise en France comme à l'étranger."