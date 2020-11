Blood of Zeus : une saison 2 prévue ? Les créateurs sont déjà prêts

Netflix prépare peut-être des adaptations en live-action de One Piece ou encore Cowboy Bebop, mais cela ne signifie pas que la plateforme déteste les anime. Et pour nous le prouver, le site de streaming vient justement de mettre en ligne la saison 1 de Blood of Zeus, une série d'animation incroyable signée Charley et Vlas Parlapanides (Death Note) et produite par PowerHouse Animation Studios (Castlevania), qui nous plonge au coeur des légendes mythologiques.

Quel avenir pour Blood of Zeus ?

Une création originale passionnante et visuellement bluffante qui n'a rien à envier à certains anime Japonais, et qui pourrait s'installer durablement sur la plateforme. Les frères Parlapanides l'ont en effet révélé à Inverse, l'histoire de Heron n'en est encore qu'à ses débuts, "On a déjà planifié un arc que l'on espère pouvoir développer en 5 saisons. Tout dépendra du nombre de spectateurs, c'est ce qui décidera de notre renouvèlement ou non pour une seconde saison".

Et afin de convaincre Netflix de poursuivre l'aventure, le duo a sous-entendu que la saison 2 pourrait se faire en un minimum de temps. La raison ? Charley et Vlas Parlapanides savent déjà où aller lors des prochains épisodes, "[La rencontre entre Seraphim et Hadès] est vraiment la mise en place de ce qui serait la saison 2. La saison 1 concernait Heron et Seraphim et leur histoire doit continuer en saison 2". Surtout, Blood of Zeus pourrait pousser l'exploration de cette mythologie d'une façon très excitante, "On a déjà 20 pages de prêtes pour la saison 2, c'est principalement une histoire centrée autour Zeus, Hadès et Poséidon. Les trois frères. On reviendrait à l'histoire qui a vu les frères diviser ce monde en trois Royaumes". La hype est immense.

On croise désormais les doigts pour que les Dieux du renouvellement soient du côté de Blood of Zeus !