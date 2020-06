Beyoncé : son titre surprise Black Parade va venir en aide à des entreprises afro-américaines

Chacun de ses titres est un événement et encore plus quand ça fait un an qu'elle n'a pas sorti de chanson inédite ! Depuis sa participation au film et à la bande-originale du Roi Lion sorti en juillet 2019 pour lequel elle a écrit et interprété le titre inédit Spirit, Beyoncé s'était fait plutôt discrète en ce qui concerne la musique. Engagée dans le mouvement Black Lives Matter, l'artiste a décidé de marquer le coup pour le Juneteenth (contraction des mots "june" et "nineteenth"), la commémoration de la fin de l'esclavage aux USA.

Black Parade, le titre engagé de Beyoncé

Dévoilée ce vendredi, la chanson Black Parade est déjà dispo à l'écoute sur Youtube et vous pouvez la découvrir dans notre diaporama. Co-écrit par Beyoncé et son mari Jay-Z, le titre célèbre la communauté noire ainsi que le pouvoir et la résilience des afro-américains. "We got rhythm, we got pride / We birth kings, we birth tribes" peut-on entendre dans le titre. Mais la star de la musique fait aussi référence au mouvement Black Lives Matter, revenu en force suite à la mort de George Floyd. "Trust me, they gon' need an army / Rubber bullets bouncin' off me / Made a picket sign off your picket fence / Take it as a warning" chante l'artiste.

Elle va venir en aide à des entreprises afro-américaines

"J'espère que nous allons continuer à partager la joie et se célébrer les uns les autres, même pendant les épreuves. S'il vous plaît, continuez à vous souvenir de notre beauté, de notre force et de notre pouvoir" a écrit Beyoncé sur son compte Instagram. Dans son post, l'artiste a également annoncé que ce nouveau titre viendra en aide à de petites entreprises gérées par des afro-américains. Un joli geste en cette période économique compliquée suite à la crise du Covid-19. Sur son site internet, Beyoncé a dévoilé la liste des entreprises qu'elle va aider.

En tout cas, Black Parade fait déjà l'unanimité auprès des fans de la star.