Black Panther 2 : une pétition lancée pour remplacer Chadwick Boseman (T'Challa)

Malgré la disparition de Chadwick Boseman l'été dernier, Marvel a bien l'intention de produire Black Panther 2, qui sera toujours porté par une partie du casting du film précédent. Néanmoins, les producteurs l'ont déjà assuré, cette suite ne mettra pas en scène une nouvelle version de T'Challa et sera au contraire centrée autour d'un autre personnage issu de cet univers (on parle notamment de Shuri).

Une jolie façon de respecter le travail de Chadwick Boseman au sein du MCU, mais un choix qui ne fait pas plaisir à tout le monde. Au contraire, une partie des fans de Black Panther vient de lancer une étonnante pétition avec pour objectif... de réclamer le recrutement d'un nouvel acteur pour incarner T'Challa à l'écran.

Un nouvel acteur pour T'Challa ? Une pétition lancée

Une demande irrespectueuse ? Pas nécessairement. Comme il est dévoilé dans la pétition, cette revendication s'explique par une volonté de faire honneur au héros et à ce qu'il représente dans ce monde, "En tant que premier super-héros noir populaire dans le monde des comics et du MCU, T'Challa est littéralement un personnage noir historique. Il a été créé en 1966, durant l'ère des Droits Civiques (mouvement important aux USA, porté par des personnalités comme Rosa Parks, Martin Luther King... ndlr), afin d'être l'incarnation de la représentation positive des noirs."

Puis, il est ensuite précisé, "Ce personnage a aussi été utile pour faire monter des héroïnes noires comme Storm, les Dora Milaje, Shuri... Il n'existe pas une forme plus positive en terme de représentation dans la culture noire que des hommes et femmes noirs qui se soutiennent. Le personnage de T'Challa ne commençait qu'à effleurer la surface d'un plus large sujet avec son histoire dans le MCU et il y a tellement plus de choses à raconter avec lui".

De fait, les fans à l'origine de cette pétition ne veulent pas tourner brusquement la page Chadwick Boseman, ils souhaitent simplement voir son personnage poursuivre ce qu'il a commencé. A leurs yeux, ce serait une meilleure façon de rendre hommage au travail entamé par le comédien. A ce jour, ce point de vue n'arrive pas totalement à convaincre le reste du public (moins de 3 000 signatures ont été récoltées), mais qui sait, peut-être que Marvel l'entendra...