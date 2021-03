Billie Eilish se confie sur sa rupture "difficile" avec le rappeur 7:AMP : "Je ne l'ai pas oublié"

Après avoir regardé le documentaire Billie Eilish : The World's A Little Blurry sur Apple TV+, Billie Eilish n'aura plus aucun secret pour vous : elle se confie sur le début de sa carrière, son incroyable succès, son quotidien, mais aussi sur sa vie sentimentale. Une grande première car la jeune artiste est toujours restée hyper discrète à ce sujet. Billie Eilish y dévoile notamment qu'elle a été en couple avec le rappeur 7:AMP, âgé de 5 ans de plus qu'elle. Une relation secrète qui était loin d'être parfaite !

Billie Eilish toujours in love de son ex 7:AMP, elle se confie

L'interprète de No Time To Die a d'ailleurs très mal vécu son manque d'implication dans leur relation... et leur rupture : "Je n'étais pas heureuse. Je ne voulais pas les mêmes choses que lui et je ne pense pas que ce soit juste. Je ne pense qu'on devrait être dans une relation où les choses qui t'intéressent n'ont aucune importance pour la personne qu'on aime. Il y avait juste un manque d'effort. Je lui disais : 'Mec, tu n'as pas assez d'amour pour t'aimer toi, donc tu ne peux pas m'aimer. Et tu ne m'aimes pas. Tu penses que tu m'aimes", explique-t-elle dans son documentaire.

Billie Eilish, victime de bodyshaming, avoue qu'elle a encore des sentiments pour Brandon Quention Adams, surnommé "Q" : "Moi par contre je l'aime, ce qui rend la rupture plus difficile. Je ne l'ai pas oublié, je n'arrive pas à trouver quelqu'un d'autre. Je n'ai pas cessé d'avoir de l'amour pour lui. Je ne veux pas le réparer, je ne peux pas même si j'ai essayé."

Leur love story s'est encore plus dégradée lorsque 7:AMP ne lui a absolument rien offert à la Saint-Valentin, quand ils étaient encore ensemble : "Je n'ai rien reçu. Et la nuit d'avant, il a été un peu bizarre et distant et tout ça. Je lui ai dit : 'Tu sais quoi ? Amuse toi bien. Ne t'occupe pas de moi. Je suis misérable et tu me manques et j'aimerais que tu me parles, je n'ai personne d'autre à qui parler."