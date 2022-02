Bilal Hassani : sa mère Amina se confie sur les menaces contre son fils, "J'ai tout le temps peur"

On le sait, Bilal Hassani est très proche de sa mère. Il lui avait d'ailleurs déclaré son amour dans le clip Je danse encore. Amina Frühauf, en plus d'être la maman du chanteur, occupe aussi le poste de manageuse. Le 3 février dernier, elle a sorti un livre intitulé Être mère - Taha, Bilal et moi dans lequel elle raconte son parcours et celui de son fils. Elle y évoque notamment les nombreuses menaces qui ont pu viser Bilal. "J'ai tout le temps peur pour Bilal. Comme tous les parents d'enfants homosexuels" a révélé Amina Fühauf dans une interview accordée à Télé-Loisirs. "On a peur car on est conscients de l'homophobie, on n'est jamais à l'abri de mauvais comportements ou de mauvaises rencontres" continue-t-elle.