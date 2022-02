Bilal Hassani : sa maman Amina en larmes dans Quotidien, en évoquant son père décédé

Bilal Hassani : sa maman Amina en larmes en évoquant son papa qui lui a "transmis cette quête de liberté"

Amina Frühauf, la maman du chanteur et YouTubeur Bilal Hassani, était en promotion pour son livre Être mère dans Quotidien sur TMC, ce mercredi 2 février 2022. La mère de Bilal et son frère Taha, toujours aimante, protectrice et qui soutient ses fils dans tout, leur a aussi inculqué les valeurs de liberté et de tolérance. Et si Amina a pu faire cela, c'est grâce à son papa, qui lui avait transmis ces valeurs étant enfant.

"Comment on apprend à un enfant à être libre ? Il faut d'abord être libre soi-même. Il faut que nous, parent, on ait cette quête de liberté, qui doit être inscrite au plus profond de nous. C'est en voulant être libre qu'on pourra le transmettre" a-t-elle ainsi confié sur le plateau de Yann Barthès. "Et c'est mon père qui m'a transmis ça, oui", "c'est mon père qui m'a transmis cette quête de liberté" a ajouté Amina, au bord des larmes en parlant de son père décédé.