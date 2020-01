Bilal Hassani protégé par sa mère : "je ne regrette pas d'avoir laissé Bilal être lui-même"

A l'occasion de ses 30 ans, Envoyé Spécial consacrait ce jeudi 23 janvier 2020 un de ses reportages à Bilal Hassani. L'occasion de revenir sur son parcours, mais aussi sur les nombreuses critiques homophobes dont il est constamment victime. Heureusement, sa mère Amina, à qui il a dédié un clip, est là pour le protéger et le défendre, comme elle l'a confié aux caméras de France 2 : "Ma position, c'était de ne laisser personne abîmer la nature profonde de mon fils. C'était pour moi la priorité. J'ai dû par moment être un petit peu dur avec mes parents, avec ma famille. Je briefais tout le monde avant d'y aller. Je disais à tout le monde 'Bilal joue à la poupée, Bilal met des foulards sur la tête, Bilal danse, Bilal n'aime pas jouer au foot' et je ne veux entendre aucune remarque. Et s'il y a une remarque quelconque, je ne reviendrai plus".

La mère de Bilal Hassani en larmes en évoquant les critiques homophobes

Pour le soutenir et lui offrir la meilleure situation possible, elle n'a pas hésité à quitter le Maroc pour venir en France. Pourtant, cela ne s'est pas passé exactement comme elle l'avait prévu. En évoquant les critiques reçues lors de l'Eurovision, elle s'est ensuite mise à pleurer. De quoi énerver Bilal Hassani : "Maman est venue pour que ce soit plus facile pour moi et finalement c'est quand même hyper prise de tête malgré tout, même ici". Quoiqu'il en soit, elle soutiendra toujours son fils : "Ce n'est pas parce que la société le refuse qu'il doit se renier. Je savais que ça allait être difficile, mais je ne regrette pas d'avoir laissé Bilal porter ses perruques et être lui-même surtout."