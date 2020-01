Beyoncé : adidas x Ivy Park, les premières images de la collab street et glamour dévoilées

Beyoncé et adidas ont ainsi imaginé pour Ivy Park des sneakers (notamment le modèle Samba d'adidas), des bottines, un body, des survêtements, des robes, des boucles d'oreilles ou encore un grillz (le bijou préféré des rappeurs à mettre sur les dents).

Une ligne adidas x Ivy Park unisexe

A propos de adidas x Ivy Park, Beyoncé a confié à Elle qu'il s'agissait d'une collection unisexe : "Cette ligne s'inspire de mon style et intègre des éléments qui parlent à tout le monde. J'adore expérimenter avec la mode, mélanger haut et bas, les vêtements de sport avec la couture, associer masculin et féminin". Une façon de faire plaisir à la fois aux hommes et aux femmes donc.

"Mon équipe a travaillé dur avec l'équipe d'adidas pour donner vie à ma vision de cette première collection et je suis reconnaissante et fière" a ajouté la mère de Blue Ivy et des jumeaux Sir et Rumi, "Des accessoires aux vêtements et chaussures, je voulais concevoir et ré-imaginer des pièces qui servent d'armure favorite pour tous ceux qui reconnaissent la force de leur style individuel et qui vivent librement et avec audace".