Bertrand-Kamal (Koh Lanta) : ému, son meilleur ami partage leurs derniers moments partagés

Moins d'une semaine après la mort de Bertrand-Kamal des suites d'un cancer du pancréas, ses proches, la famille Koh Lanta ainsi que ses fans ont pu lui dire un dernier au revoir lors de ses obsèques organisées mardi 15 septembre à Dijon. Un dernier hommage qui a ému son père, Samir, qui a pris la parole dans Le Bien Public pour remercier "toutes les personnes qui nous ont adressé des messages de soutien, qui nous ont témoigné leur sympathie. Toutes celles qui nous ont présenté leurs condoléances pour la perte douloureuse de notre fils que nous aimons tant".

Le meilleur ami de Bertrand-Kamal raconte ses derniers instants

Il n'est pas le seul à avoir pris la parole dans les médias : Thibault, son meilleur ami, s'est confié à Closer sur les derniers instants du candidat de Koh Lanta, les 4 terres. "Avec la 'team', nous avons passé les quatre derniers jours à l'hôpital avec lui. Il n'y a pas si longtemps, il y avait un vrai pic d'espoir. On y croyait !", raconte-t-il. Malheureusement, la maladie a gagné du terrain : "Et puis il y a eu ce dernier scanner... Après ça, il nous a écrit à tous pour nous dire : 'Les gars, venez me voir au plus vite, il n'y a plus d'espoir'. On a aussitôt arrêté tout ce qu'on faisait et on a foncé pour être auprès de lui".

"Je n'arrive pas à réaliser que je ne reverrai plus jamais le Beka que j'ai connu"

Il ajoute "Quand il a appris que l'on arrivait, il a eu un sourire incroyable.", avant d'insister sur la joie de vivre qu'il avait jusqu'aux derniers instants. Il n'a d'ailleurs pas arrêté de faire des blagues : "Moi qui ai récemment pris un peu de poids, il ne m'a pas loupé", ajoute Thibault, toujours sous le choc de la disparition de son ami, le 9 septembre dernier : "Je n'arrive pas à réaliser que je ne reverrai plus jamais le Beka que j'ai connu." Il se souvient de lui comme quelqu'un de fort et toujours souriant, même s'il souffrait énormément : "Si vous le connaissiez... Beka était une force de la nature dotée d'un mental d'acier. Un véritable guide. Celui qui a toujours le bon mot, la bonne phrase. C'était la motivation incarnée !"

Une disparition d'autant plus difficile à accepter que Bertrand-Kamal avait plein de projets en tête : "Son but était de faire un one-man-show. Il aurait aussi adoré être présentateur télé. Je sais qu'il a beaucoup échangé à ce sujet avec Denis Brogniart, qui lui disait qu'il ferait le nécessaire pour l'aider. Il allait devenir quelqu'un qui compte dans l'univers des médias.", confie-t-il, expliquant qu'il avait pris des cours de comédie à Paris.