Mort de Bertrand-Kamal (Koh Lanta) : le beau message de son père après ses obsèques

Suite à sa participation à Koh Lanta, les 4 terres, Bertrand-Kamal a découvert son cancer du pancréas. Sa maladie a été diagnostiquée en avril, après l'émission, lorsque le candidat s'est fait soigner pour une blessure causée dans l'aventure. Maladie qui l'a emporté le 9 septembre 2020 alors qu'il n'avait que 30 ans. Depuis, les hommages se multiplient et ses proches, les candidats de Koh Lanta, comme Hadja, ou encore Denis Brogniart lui ont adressé un dernier au revoir lors de ses obsèques à Dijon.

"Nous n'avions pas pris mesure à quel point il était apprécié de tous

Les parents de Bertrand-Kamal, Samir et Annick, ne s'attendaient pas à ce que leur fils soit enterré entouré d'autant de personnes : "Nous connaissions bien notre fils, Bertrand-Kamal, mais nous n'avions pas pris mesure à quel point il était apprécié de tous. Quel bel hommage lui a été rendu hier avec toutes ces personnes présentes pour lui dire un dernier au revoir et lui témoigner un ultime message d'amour."

Il ajoute : "Je tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont adressé des messages de soutien, qui nous ont témoigné leur sympathie. Toutes celles qui nous ont présenté leurs condoléances pour la perte douloureuse de notre fils que nous aimons tant", confie le père du candidat de Koh Lanta, les 4 terres dans une lettre publiée parLe Bien Public.

Les remerciements du père de Bertrand-Kamal

Samir continue sa liste de remerciements : "Je remercie également les membres de la production d'ALP, Alexia Laroche Joubert, Julien Magne et Stéphanie Clémente pour leur soutien et accompagnement mais surtout Denis Brogniart pour sa présence constante. Je remercie tout particulièrement les membres de l'équipe soignante du Centre Georges François Leclerc, son directeur Charles Coutant, le docteur Rémi Palmier et ses collaborateurs : infirmières, aides-soignantes ainsi que le professeur Fabrice André, directeur de la recherche de Gustave Roussy à Villejuif, qui ont suivi notre fils avec beaucoup d'attention et d'écoute."