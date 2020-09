Mort de Bertrand-Kamal (Koh Lanta, les 4 terres) : le bel hommage d'Alexia Laroche-Joubert

La famille Koh Lanta est en deuil : Bertrand-Kamal est mort des suites d'un cancer, il n'avait que 30 ans. Le candidat avait annoncé publiquement sa maladie quelques jours plus tôt seulement : "Je suis tombé malade après l'aventure, je suis en plein combat contre la maladie. Je préfère le dire, je n'ai aucune honte avec ça", expliquait-il. Malheureusement, l'aventurier n'a pas remporté son combat contre le cancer. Denis Brogniart, les internautes et les participants à Koh Lanta, les 4 terres continuent de lui rendre de beaux hommages.

"Bertrand-Kamal est l'expression même de la joie de vivre"

Alexia Laroche-Joubert a elle aussi honoré la mémoire de Bertrand-Kamal, une nouvelle fois, lors de son passage sur le plateau de TPMP : "Son papa et sa maman l'ont élevé avec une dose d'amour que j'ai rarement vu. (...) Il y a un message d'amour et de tolérance qu'il porte. (...) Il s'est blessé dans l'aventure, un truc assez bénin. Suite à Koh-Lanta, il avait encore mal. À ce moment-là, il est allez faire des examens et ils ont décelé, je crois que c'était le 17 avril, un cancer très agressif. Ça a été extrêmement violent."

La productrice de Koh Lanta a ensuite confié : "Il est l'expression même de la joie de vivre, je me rappelle de son casting il est arrivé il avait ce look de baroudeur, très looké avec ses boucles d'oreille, et un sourire. Ce qu'il a vécu en termes de souffrance, il a été admirable, je l'avais régulièrement au téléphone et il arrivait encore à faire des pointes d'humour alors que je sais que c'était très violent."

"Nous étions extrêmement peu à être au courant de la situation"

Malgré la mort de Bertrand-Kamal, le montage de Koh Lanta, les 4 terres ne sera pas modifié contrairement à ce qui a pu se murmurer sur la Toile : "Nous étions extrêmement peu à être au courant de la situation et de la gravité de la maladie de Bertrand-Kamal. Il y avait deux personnes à TF1 et trois dans l'équipe, dont Denis Brogniart. Les équipes ont donc monté le programme sans être absolument au courant de la situation. Evidemment, on était en lien avec la famille."