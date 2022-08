Benjamin Ledig pardonné par un prêtre ? Il rencontre le célèbre Père Matthieu, star de TikTok

Benjamin Ledig s'est retrouvé au centre d'un énorme badbuzz après avoir twerké dans une église. Invité sur TPMP, le TikTokeur avait alors tenté de s'expliquer : "Je dénonçais quelque chose en postant la vidéo. Depuis que je suis sur les réseaux, ça fait deux ans que je reçois très souvent des messages de gens qui me disent que je devrais rentrer dans le droit chemin, que Dieu devrait me guider... On va très souvent faire appel à la religion parce que j'ai des relations avec des hommes ou parce que je m'habille avec des vêtements féminins. Et là j'avais envie de faire un affront à toutes ces réflexions que j'avais. (...) Je voulais dénoncer l'homophobie à travers cette vidéo".

Cela n'a pas du tout convaincu ceux qui ont été choqués par sa vidéo et il a reçu de nombreuses menaces. Loin d'avoir peur, il a continué ses provocations en postant une nouvelle vidéo dans une église et en s'en prenant au Coran. Quelques semaines plus tard, il a posté de nouvelles images provocantes avec une croix chrétienne et a lancé une cagnotte en ligne pour l'aider à payer ses frais de justice.

"J'ose croire que c'est quelqu'un de bien"

Si de nombreuses personnes ne veulent plus entendre parler de lui, comme Cyril Hanouna qui a promis qu'il ne le recevrait plus dans son émission, une nouvelle vidéo postée récemment sur TikTok a surpris tout le monde. Le célèbre Père Matthieu, suivi par plus d'un million d'abonnés sur le réseau social, a dévoilé qu'il avait rencontré le twerkeur des églises. "J'ose croire que c'est quelqu'un de bien ce Benjamin", explique-t-il.