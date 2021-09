Baron Noir de retour avec une saison 4 ? Kad Merad "aimerait bien" une suite pour la série Canal+

Kad Merad pour le retour de Baron Noir : "Est-ce qu'on va pouvoir faire revenir Philippe ? J'aimerais bien"

Baron Noir sur Canal+ aura duré pendant 3 saisons. La saison 1 était diffusée en février 2016, la saison 2 en février 2018 et la saison 3 en février 2020. Et après 3 saisons, Baron Noir s'arrêtait. Kad Merad, héros de la série, aurait pourtant dit oui à une saison 4. Invité dans l'émission En aparté, diffusée ce jeudi 16 septembre 2021 sur Canal+, Kad Merad a d'ailleurs de nouveau avoué être pour le retour de la série.

Pour lui, la fin de Baron Noir était un "grand désarroi". "Je communique toujours avec Eric Benzekri, celui qui a créé Baron Noir, qui est l'auteur principal, et il me disait qu'il était fatigué" a rappelé Kad Merad à propos de la raison de l'arrêt de la série. "Est-ce qu'on va pouvoir faire revenir Philippe ? Peut-être qu'on va laisser passer un peu les élections et peut-être qu'on proposera un retour" a-t-il même teasé, "J'aimerais bien". Après l'élection présidentielle de 2022, une saison 4 de Baron Noir pourrait donc peut-être voir le jour.

Pour rappel, la série créée par Eric Benzekri et Jean-Baptiste Delafon suivait Philippe Rickwaert (Kad Merad), un homme politique du PS qui est alors député-maire du Nord. Baron Noir montrait les coulisses du pouvoir, entre trahison, corruption et manipulation politique. Côté casting, il y avait notamment Niels Arestrup, Anna Mouglalis, François Morel et Hugo Becker.

Depuis Baron Noir, Kad Merad se sent davantage respecté dans la profession

Avant cette série dramatique, Kad Merad avait davantage habitué le public à la comédie. Il formait le duo Kad et Olivier avec Olivier Baroux, où ils ont collaboré sur les films Safari, Un ticket pour l'espace ou encore Mais qui a re-tué Pamela Rose ?. Et l'acteur a aussi connu le succès dans Bienvenue chez les Ch'tis, Alibi.com, La Ch'tite Famille, Supercondriaque... Alors forcément, en jouant Philippe Rickwaert dans Baron Noir, cela a changé pas mal de choses pour le comédien.

"Il y a eu un avant et un après. Je le sens beaucoup dans le milieu, dans la profession" a avoué Kad Merad, qui a davantage été respecté pour son métier après la série. "En plus, c'est marrant parce que quand on m'a proposé Baron Noir, j'arrivais au bout d'un cycle, je commençais à me fatiguer moi-même des films et des choix que je faisais. La comédie, ce n'est pas très reconnu finalement. C'est reconnu par le public, mais ce n'est pas très reconnu par la profession" a-t-il expliqué, "Et heureusement qu'un jour Canal+ m'a proposé cette série. Je l'adore ce personnage". Un personnage qu'il pourrait donc retrouver si une saison 4 est bel et bien envisagée un jour.