Baron Noir : pas de saison 4 sur Canal+, le créateur arrête la série avec Kad Merad

Tremblement de terre dans le monde des séries. Cela vient d'être annoncé par Canal+, Baron Noir n'aura pas le droit à une saison 4. Alors que tout le monde s'attendait à voir Philippe Rickwaert (Kad Merad) débarquer à l'Elysée après une saison 3 forte en émotion, les créateurs de la fiction politique ont finalement pris la décision de s'arrêter ici.

Clap de fin pour Baron Noir

Une surprise ? Pas tant que ça. "Il y a d'abord la fatigue et le besoin de faire autre chose" a confessé Éric Benzekri - le co-créateur, au micro de Télérama. Surtout, il sentait que son histoire, malgré la porte laissée ouverte durant le final de la saison 3, était en réalité terminée, "La chute tragique de la saison 3 fermait un cycle puisque Baron noir reposait sur la relation entre Philippe Rickwaert et Amélie Dorendeu, deux personnages aux conceptions différentes de la politique, qui se sont aimés et détestés."

Aussi, aller au-delà de ce propos aurait tout simplement menacé l'équilibre de la série et sa recette qui a tant fonctionné ces dernières années. Éric Benzekri l'a rappelé, suivre Philippe Rickwaert à l'Elysée "aurait changé la nature de la série". Là où la "troisième saison mettait un pied dans la dystopie, l'anticipation, en reflet de la politique actuelle", la possible saison 4 aurait fait passer Baron Noir vers quelque chose de plus risqué, "Aller plus loin, c'était risquer de tomber dans la science-fiction. À force de trop anticiper, on aurait pu complètement se planter. Et on ne pouvait plus reculer".

Derrière la déception de voir Baron Noir prendre fin, se cache donc en réalité la satisfaction de voir la série s'arrêter au bon moment. C'est frustrant, mais rassurant.