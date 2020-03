Baron Noir saison 4 : la série bientôt de retour ? Kad Merad hésite, mais...

Une saison 4 pour Baron Noir ?

Ce lundi 2 mars, Canal+ a diffusé les derniers épisodes de la saison 3 de Baron Noir. Mais s'agissait-il également des derniers de la série ? Le mystère reste entier pour le moment, Canal+ n'ayant pas encore annoncé le renouvellement de la fiction politique pour une saison 4.

Néanmoins, si l'avenir de Baron Noir est donc encore incertain, toute l'équipe de la série semble prête à poursuivre l'aventure. Seule condition : que la suite soit à la hauteur des précédentes intrigues. Dans une interview accordée à Allociné, Eric Benzekri (scénariste) a notamment rappelé : "Il faut être pertinent, il ne faut pas abîmer. Si on a des choses à dire, si les histoires racontées portent les personnages et nous font découvrir des nouvelles facettes de leur personnalité, si on a des enjeux qui soutiennent le tout et que tout le monde a envie de continuer, pas de problème".

Kad Merad a des idées

Un avis partagé par Kad Merad, l'interprète de Philippe Rickwaert. Tandis que son personnage vient de remporter l'élection présidentielle, le comédien ne veut surtout pas faire de nouveaux épisodes simplement pour l'idée d'en faire de nouveaux : "Ce qui est bien avec cette troisième saison, c'est que la série pourrait s'arrêter là. C'est intelligent. Une saison 4 serait peut-être la saison de trop..."

Aussi, même si Kad Merad assure vouloir prendre le temps de la réflexion avant de signer pour une saison 4, il semble beaucoup trop attaché à son personnage pour l'abandonner là. Auprès d'Allociné, l'acteur a révélé avoir déjà quelques idées/envies pour la suite : "Rickwaert, c'est un militant, un combattant. Je n'oublie jamais qu'il vient du Nord, que son père était docker. Cet ancrage est très solide chez lui. C'est vrai que l'imaginer président, c'est bizarre. Il faudrait vraiment qu'il puisse gouverner comme il est. C'est ça qu'on devrait creuser. Est-ce qu'il va arriver à s'adapter ? Parce qu'il était assez solitaire et libre, et là, il va être obligé d'affronter l'opposition".

Reste donc à espérer que Canal+ aura la même envie.