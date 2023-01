Ce film français aussi drôle que culte va se décliner en série sur Canal+ (y aura même un tueur de YouTubers)

Bullit et Riper de retour sur Canal+

Les blagues les plus courtes sont peut-être les meilleures, mais ça n'empêchera pas Richard Bullit et Douglas Riper de continuer à tenter de nous faire rire dans les prochains mois. Après les sketchs sur Comédie!, une pièce de théâtre, deux films au cinéma et une fiction audio, l'univers de Mais qui a tué Paméla Rose reviendra bientôt sur nos écrans sous une nouvelle déclinaison.

C'est Canal+ qui a confirmé la nouvelle, Kad Merad et Olivier Baroux retrouveront leurs célèbres personnages dans une série de 9 épisodes de 30 minutes écrite par Julien Rappeneau, Martin Darondeau et le duo d'humoristes, réalisée par Ludovic Colbeau Justin (Jack Mimoun et les secrets de Val Verde). Pour l'heure, aucune date de diffusion n'est connue, mais on sait que le tournage débutera le 9 janvier 2023 à Paris.

>> "Ca fait beaucoup" : la série Vortex de France 2 accusée de plagiat, les coïncidences troublantes dévoilées <<

Le FBI sur les traces d'un tueur de YouTubers

Côté synopsis, les premiers détails ont également été dévoilés par la chaîne cryptée. Aussi, cette saison 1 suivra "les agents Richard Bullit et Douglas Riper prêts à tout pour échapper à une sanction de la commission de discipline du FBI en résolvant une enquête autour d'un mystérieux tueur en série dont les cibles favorites sont les stars d'internet."

Problème ? Cette enquête sera "d'autant plus compliquée que les deux agents cacheront la bavure qu'ils ont commise en provoquant, malgré eux, la mort accidentelle de leur premier suspect." Et avec la présence de Jessica Carson, jeune rivale au FBI, derrière leur dos, cette affaire prendra des allures de casse-tête.

>> Scènes de Ménages : Raymond et Huguette remplacés par le nouveau couple ? Les acteurs répondent (Interview) <<

Enfin, pour la petite anecdote, sachez que quelques noms sont déjà attachés à ce projet. Ainsi, on retrouvera notamment au casting Shirine Boutella, Mélanie Doutey, Ophélia Kolb, Panayotis Pascot, Claudia Tagbo, Mister V, Lionel Abelanski ou encore Stéphan Wojtowitz. Du beau monde à la manière de La Flamme ou Le Flambeau qui nous laisse espérer un résultat aussi drôle et mémorable !