Aya Nakamura x Undiz : la collection sexy qui mélange vêtements et lingerie

Aya Nakamura x Undiz, la collection sexy

Après avoir collaboré avec M.A.C., Aya Nakamura a fait une collaboration avec Undiz. L'interprète de Pookie avait déjà été en contact avec le groupe Etam qui possède Undiz, la star avait chanté au défilé Etam en 2019. La collection Aya Nakamura x Undiz s'appelle "one day, one night".

Une collection sexy, à l'image de la queen Aya Nakamura, qui mêle lingerie et vêtement, avec des crop top en mesh, des ensembles de jogging en velours, des brassières, des soutiens-gorges (jusqu'au bonnet F pour aller à toutes les morphologies)... Une ligne qui correspond parfaitement à l'expression "nothing to hide" (rien à cacher) d'Undiz. Le tout à de très bons prix, les pièces coûtant entre 7,95 et 24,95 euros.