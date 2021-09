Aya Nakamura x Fortnite : la "Jolie Nana" vous propose une expérience interactive dans le jeu

Aya Nakamura débarque dans Fortnite !

On ne vous présente plus Fortnite, le jeu vidéo en ligne qui a dépassé les 350 millions de joueurs. Un ado de 14 ans avouait même gagner 15 000 euros par mois grâce à ses talents de gamer sur Fortnite. Le jeu a déjà collaboré avec plusieurs stars comme DJ Marshmello, Travis Scott ou plus récemment Ariana Grande. Et maintenant, c'est Aya Nakamura qui va faire une collab avec le célèbre jeu.

"Il s'agira de la première artiste française à proposer une expérience interactive unique de ce type dans Fortnite" précise le communiqué de presse. L'interprète de Copines, Doudou, La dot ou encore Comportement devrait donc elle aussi donner un concert sur l'île et on se dit qu'il devrait y avoir des emotes et des skins liés à la star de la chanson. Et elle non plus, on ne vous la présente plus (la queen a quand même vendu plus d'1 million d'albums dans le monde).