Aya Nakamura menacée avec une arme à feu par son compagnon ? Nouveaux détails chocs

Ce mercredi 10 août 2022, on apprenait qu'Aya Nakamura et son compagnon Vladimir Boudnikoff auraient été placés en garde à vue il y a quelques jours pour "violences réciproques sur conjoint". La chanteuse et le producteur qui sont les parents d'une petite fille seront prochainement jugés et des détails chocs sur leur altercation ont fuité dans la presse. Selon Le Parisien, la star de Pookie et Djadja aurait été menacée avec une arme à feu.