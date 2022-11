Avec l'iPhone 14 Pro, Apple a réussi à transformer un de ses rares défauts en une vraie pépite

Allez, évacuons tout de suite le débat un peu relou. Oui l'iPhone 14 Pro est cher. Mais le caviar aussi. Et personne ne nous oblige à en manger. Du côté de l'iPhone, c'est pareil. Apple n'oblige personne à opter pour son modèle le plus couteux. D'excellentes alternatives existent, à (presque) tous les prix. Des anciens modèles toujours dispo et loin d'être périmés (l'iPhone 13 bien sûr, ou même l'iPhone 12 qui tient encore parfaitement la route) à l'iPhone SE qui, selon votre utilisation peut vraiment faire votre bonheur.

Comme son nom l'indique l'iPhone 14 Pro a tout ce que peut attendre quelqu'un qui fait une utilisation professionnelle de son appareil. Et forcément, ça a un coût. Celui-ci serait bien plus élevé si on additionnait les prix de tous les appareils et les nombreuses possibilités réunis en un seul. Bref, l'iPhone 14 Pro est cher mais il y a des raisons derrière et il est injuste de simplement crier au scandale.

Une fois mis de côté ce reproche, concentrons-nous sur LA grosse nouveauté que cette iPhone 14 Pro nous propose. On aurait pu évoquer son appareil photo 48 megapixels au capteur 65% plus grand que celui de l'iPhone 13 Pro. Ou bien dire qu'il permet de jouer aussi bien d'ultra près que de très loin grâce à son zoom 0,5, 1x et 3x. Souligner qu'on commence à ne plus calculer un potentiel manque de luminosité au moment de prendre une photo. Applaudir la facilité qu'on a à faire des merveilles en vidéo via son mode cinématique ou encore son stabilisateur. Mettre en avant que la caméra avant avec sa mise au point automatique et sa plus grande ouverture qui vous offrira des selfies grandioses. On aurait aussi pu s'extasier devant sa fluidité parfaite, même avec les derniers jeux les plus gourmands grâce à sa puce A16. Mais laissons ça aux experts de l'aspect technique.

Et Apple inventa Dynamic Island

Non, ce qui nous intéresse ici, c'est le concret que tout le monde pourra constater directement dès une prise en main de l'iPhone 14 Pro : Dynamic Island.

On s'en souvient, Apple a reçu pas mal de critiques lors de l'apparition de cette fameuse encoche à partir de l'iPhone X. Si on s'y est tous habitué depuis, la marque a quand même décidé de transformer ce qui pouvait être vu par certains comme un gros point faible. Résultat ? Place à un vrai point fort désormais. Comme souvent avec Apple, ça a de la gueule. Dynamic Island s'ouvre, s'agrandit, rétrécit, apporte des animations. Ça peut sembler être un détail mais ça donne ce coup de nouveauté et d'effet wahou qui différencie tout de suite l'iPhone 14 Pro des autres modèles.