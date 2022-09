Grâce à iOS 16, votre boss ne verra plus jamais votre nude envoyé par erreur, sauf si c'est fait exprès

Un "bisou" lâché à son médecin, un "ma pute" au lieu de "ma puce", voire un message envoyé à son crush/ex après quelques verres de trop et qu'on regrette immédiatement... On a tous déjà fait de la merde. Grâce à iOS 16 et Apple, vous continuerez sûrement de faire des conneries, mais vous aurez une chance de vous sauver.

Si on savoure déjà complètement le nouvel écran de verrouillage qu'on peut personnaliser dans tous les sens, la possibilité de modifier ou supprimer un message envoyé (y compris une photo !) est clairement une nouveauté qui va vite être réellement utile. Comme toujours sur iPhone, c'est très simple et intuitif et faire un tuto est presque une insulte mais, ne le prenez pas mal, voici la manip' au cas où. Une fois votre message envoyé, ou votre photo, restez le doigt appuyé dessus. Ca vous propose alors différentes options : "répondre / annuler l'envoi / modifier / copier / traduire / plus...". Vous vous en doutez, il ne reste donc plus qu'à modifier "bite" en "vite", par exemple, ou à dégager ce message de la honte.

>> La meilleure série d'Apple TV+ est disponible gratuitement et il faut absolument la voir <<