Avatar, le dernier maître de l'air : les créateurs quittent l'adaptation en live-action de Netflix

Les créateurs d'Avatar, le dernier maître de l'air quittent Netflix

Alors déjà, on préfère prévenir, Avatar, le dernier maître de l'air n'a rien à voir avec la saga Avatar de James Cameron. Ici pas de Na'vis et de planète Pandora mais des arts martiaux, de la magie et un équilibre à trouver entre les maîtres des quatre éléments. Une série animée acclamée par les fans et la critique (diffusée depuis 2005), qui a été créée par Bryan Konietzko et Michael Dante DiMartino. Netflix prépare un reboot en live-action avec les deux créateurs de la série originale. Mais le projet se fera finalement sans eux.

Bryan Konietzko et Michael Dante DiMartino ont en effet préféré quitter l'adaptation en live-action de Netflix. Pourquoi ? Parce que la plateforme de streaming ne leur aurait pas laissé la liberté d'adapter comme ils le voulaient. C'est ce que Michael Dante DiMartino a révélé ce mercredi 12 août 2020 dans une lettre ouverte sur son site. "Lorsque Bryan et moi avions signé en 2018, nous avions été engagés en tant que showrunners et producteurs délégués. En annonçant la série, l'équipe de Netflix faisait savoir qu'ils étaient déterminés à respecter notre vision et à nous soutenir pour créer le programme. Nous avions exprimé notre enthousiasme pour cette opportunité d'être aux commandes. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme on l'espérait" a-t-il assuré.

"Les productions peuvent être complexes. Des événements imprévus surgissent. Les plans doivent changer. Et lorsque ces choses se sont produites durant ma carrière, j'essaie d'être comme un Nomade de l'Air et je m'adapte. Je fais de mon mieux pour suivre le courant, peu importe les obstacles qui se dressent sur mon chemin" a-t-il continué d'expliquer, "Mais même un Nomade de l'Air sait quand il est temps de passer à autre chose".

L'adaptation en live-action "ne sera pas ce qu'on voulait faire"

Malgré le départ de Bryan Konietzko et Michael Dante DiMartino, la série en live-action continue donc d'être en projet chez Netflix. Et le créateur a précisé : "Il se peut que beaucoup d'entre vous aiment. Mais je peux être certain que, peu importe la version qui finira sur les écrans, cela ne sera pas ce que Bryan et moi souhaitions faire".

Un porte-parole de Netflix a réagi aux propos de Michael Dante DiMartino dans une déclaration à IndieWire : "Nous avons beaucoup de respect et d'admiration pour Michael et Bryan et l'histoire qu'ils ont créée dans la série animée Avatar". "Bien qu'ils aient choisi de quitter le projet en direct, nous sommes confiants dans l'équipe créative et dans leur adaptation" a-t-il ajouté.

La Légende de Korra arrive quand même sur Netflix

Malgré ces désaccords artistiques sur le reboot en live-action, La Légende de Korra (le sequel d'Avatar, le dernier maître de l'air) arrive ce vendredi 14 août 2020 sur Netflix aux Etats-Unis. A ce propos, Michael Dante DiMartino a confié ne pas vouloir boycotter la diffusion : "Ces histoires et ces personnages sont importants pour moi et l'intérêt constant que les téléspectateurs portent à Avatar et Korra a été très inspirant à voir".

Pour rappel, la série animée avait déjà eu droit à une adaptation mais au cinéma, en 2010. Le film Le Dernier Maître de l'air, réalisé par M. Night Shyamalan, était avec Noah Ringer, Dev Patel (Slumdog Millionnaire) ou encore Nicola Peltz (Bates Motel) au casting.