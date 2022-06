Aurore et Jonathan (Pékin Express 2021) : après 7 ans de PMA, ils vont devenir parents ! "Le plus beau cadeau de notre vie"

En 2021, ce sont Christophe et Claire qui ont remporté Pékin Express mais les vrais gagnants dans les coeurs des téléspectateurs étaient Aurore et Jonathan. Le couple du Nord avait été forcé à l'abandon après un accident survenu sur le tournage qui avait fait un mort et avait laissé de graves séquelles à Aurore. Dans l'émission animée par Stéphane Rotenberg, Aurore et Jonathan avaient ému les téléspectateurs en se confiant sur leur difficulté à devenir parents.

"On t'aime déjà très fort"

Un an après la diffusion de leur saison de Pékin Express, Jonathan et Aurore ont annoncé une magnifique nouvelle à leurs abonnés sur les réseaux sociaux : après un long parcours, ils vont devenir parents pour la première fois. "9 ans d'amour, 7 ans de PMA, des centaines de piqûres, beaucoup de désillusions pour finalement vous annoncer, avec beaucoup d'émotions, le plus beau cadeau de notre vie. Aurore et moi allons être les heureux parents d'un petit nous qui pointera le bout de son nez pour les fêtes de Noël" a écrit Jonathan dans un post sur Instagram.