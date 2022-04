Aurélie Dotremont opérée des ovaires et en larmes : "Je ne pourrai donc jamais avoir d'enfant"

Mais l'influenceuse allait ensuite mieux ce samedi 16 avril 2022 au matin : "Je suis encore assez fatiguée, j'ai passé une nuit assez spéciale je me suis réveillée toutes les heures, mais sinon ça va. À l'hôpital ils sont super gentils". Aurélie Dotremont qui avait parlé de la boulimie à coeur ouvert avec sa communauté, une maladie contre laquelle elle lutte depuis des années (et qui était la cause de sa perruque), a cependant dévoilé une photo choc de son nombril.

Car après l'opération, Aurélie Dotremont a expliqué : "J'ai trois pansements vers mon nombril et tout", "ils l'ont agrafé et ils n'ont pas recousu...". Sauf que comme elle est atteinte d'omphalophobie ("c'est la phobie qu'on me touche le nombril, j'étais pas bien du tout" a-t-elle expliqué), c'était difficile. Elle a même posté une photo de son nombril agrafé dans sa story Insta, pour ne rien cacher à ses nombreux abonnés, en commentant : "Ça fait trop mal, je n'arrive même pas à regarder moi-même. En la mettant, là, je regarde mon clavier tellement je ne peux pas regarder".

"Je n'ai pas la force de parler", "mes trompes se sont dégradées et je ne pourrai donc jamais avoir d'enfant naturellement"

Et si ça semblait aller mieux pour Aurélie Dotremont, malheureusement elle a quitté l'hôpital avec une terrible nouvelle. "Je n'ai pas la force de parler" a-t-elle avoué, "l'opération s'est bien passée et des petits trous ont été faits au laser dans les ovaires". Mais le docteur "a vu pendant l'opération que mes trompes étaient bouchées mais ayant eu une infection que j'ignorais dans le passé, mes trompes se sont dégradées et je ne pourrai donc jamais avoir d'enfant naturellement car les trompes se reboucheront, 9 chances sur 10, avant de pouvoir accueillir un bébé".

Elle a conclu, toujours très émue par cette révélation : "J'ai appris que plein de femmes faisaient des inséminations et des SIV. Je ne perds pas espoir, c'est simplement difficile à encaisser aujourd'hui mais ça va aller".