Arrow : Stephen Amell bientôt de retour dans le Arrowverse ? C'est possible

Un retour d'Oliver possible ?

Oliver Queen est peut-être mort dans le monde de Arrow, mais cela ne signifie pas que le personnage de Stephen Amell n'a plus aucune possibilité de revenir à l'écran au sein du Arrowverse. Marc Guggenheim l'a confié à la presse américaine, rien n'a été fait au hasard lors de cette saison 8 : "Tout l'intérêt de faire d'Oliver le Spectre était de nous offrir de nouvelles opportunités d'histoires. Après tout, qui sait ce qu'il va se passer dans le futur ?".

Impossible, cela irait à l'encontre de ce qui a été mis en place dans les derniers épisodes ? Pas du tout. Le producteur exécutif l'a rappelé : "Le truc que je dis toujours à chaque fois qu'un personnage meurt dans l'une de ces séries, c'est que nous avons des réalités alternatives, les voyages dans le temps, les flashbacks... Nous avons toutes ces possibilités. Personne n'est jamais vraiment parti."

Un événement qui prendra son temps

Néanmoins, inutile de vous exciter. Marc Guggenheim est peut-être fan de l'acteur, "J'adorerais voir Stephen revenir !", mais un tel retour au sein du Arrowverse pourrait mettre beaucoup de temps à se concrétiser. La raison ? "Si nous devions le ramener dès le premier épisode de la saison 7 de The Flash, cela pourrait probablement diminuer l'impact [du final d'Arrow]".

De plus, si l'on se fie aux récentes déclarations assez piquantes de Stephen Amell, l'interprète d'Oliver a vraiment besoin de souffler après une saison 8 qui ne lui a pas laissé que de bons souvenirs. Une déception qui pourrait, heureusement, être rapidement compensée par un futur caméo d'un personnage culte d'Arrow dans The Flash et par la production d'un possible spin-off centré sur Diggle.