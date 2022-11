Arrêtée à Dubaï avec des sextoys, cette influenceuse raconte son moment "super gênant" : "je suis traitée comme une criminelle"

Lena Guillou s'est fait connaître en participant aux Marseillais à Dubaï. Elle a ensuite enchaîné avec Les Princes de l'amour 9 et La Villa des coeurs brisés 7, qu'elle a quittée pour retrouver Adil Rami, avec qui elle a été en couple. Ils se sont séparés il y a quelques temps, mais se seraient remis ensemble récemment. Ils sont d'ailleurs actuellement tous les deux à Dubaï. Mais avant d'arriver, Lena a connu une véritable galère. Elle a été arrêtée à l'aéroport en possession de sextoys.

"Je viens d'arriver à Dubaï, mais ça s'est passé à l'aéroport. Je sors de l'aéroport avec mes deux valises, je repasse par le scan. Je vais pour sortir genre vraiment porte définitive et là il y a un mec qui me dit 'non non non, tu repasses tes valises' (...). Là ils mettent une valise de côté (...) ils mettent du temps un peu, et il y a une nana qui vient qui me dit 'est-ce que vous avez des jouets dans la valise ?' Là, très gênée, je lui dis oui. Du coup, elle me dit 'ben d'accord, on va devoir fouiller la valise'", raconte-t-elle sur TikTok.

"Là clairement, pour eux, je suis une grosse tchoin"

"Déjà, je suis super gênée parce qu'en fait elle dit à ses collègues que j'ai des jouets dans ma valise, donc déjà, ça, c'est super gênant. On parle de Dubaï, je ne suis pas en train de vous dire que je suis au Mexique (...) Là clairement, pour eux, je suis une grosse tchoin, qu'on se le dise. Donc ok, on ouvre ma valise (...) tout tombe et ce qui tombe c'est mes sous-vêtements, sinon ce n'est pas drôle" , continue, celle qui reçoit des propositions hallucinantes pour des photos de ses pieds.

"Et il y a aussi un énorme calendrier de l'avent de sexe que je dois vous présenter qui tombe. Et du coup c'est de ça... je savais qu'elle parlait de ça. Je lui dis 'je pense que c'est ça que vous avez vu, je pense que c'est là-dedans qu'il y a des petits jouets, etc... c'est mon travail, je présente ça à ma communauté, blabla'", explique ensuite Lena.

"Je suis traitée comme une criminelle"

Malgré ses justifications, la dame insiste et lui demande d'ouvrir les 24 cases du calendrier pour tout vérifier. "24 cases à ouvrir devant tous les messieurs ici, ça fait beaucoup (...) donc on se retrouve à ouvrir les 24 cases de mon calendrier, du coup, je découvre avec elle, c'est top. En plus, elle me pose des questions et me demande afin de savoir à quoi servent certains objets, donc c'est encore plus gênant. Quand elle sort le womanizer, cet espèce de gros pistolet noir, et que là je dis 'ben alors ça, c'est pour une stimulation clitoridienne, c'est super sympa par contre, vraiment super sympa, vous devriez tester'", s'amuse Lena.