Ariana Grande actrice : elle sera la star de l'adaptation d'une célèbre comédie musicale au cinéma

Depuis 2013 et la sortie de son premier album "Yours Truly", Ariana Grande enchaîne les succès. Entre ses tournées et ses enregistrements, elle a quand même trouvé le temps de faire quelques apparitions en tant qu'actrice par exemple dans la série Scream Queens en 2015, dans le film Zoolander 2 ou bien dans la série Kidding avec Jim Carrey. A la fin de l'année, on la verra aussi dans un petit rôle dans le film de Netflix Don't Look Up avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Et ce n'est que le début !

Ariana Grande sera l'une des stars de l'adaptation de Wicked au cinéma

Ce jeudi 4 novembre 2021, Ariana Grande a officiellement décroché son nouveau rôle au ciné et il ne s'agit pas d'une petite apparition. La star qui s'est mariée avec Dalton Gomez incarnera l'un des deux rôles principaux de l'adaptation de Wicked au cinéma. Wicked est une très célèbre comédie musicale. Lancée à Broadway en 2003 avec Idina Menzel et Kristin Chenoweth, elle est toujours actuellement jouée aux Etats-Unis et un peu partout dans le monde. Wicked est inspirée par le roman Le Magicien d'Oz, adapté en film en 1939 ainsi que par le roman Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West.

On y suit les sorcières du Pays d'Oz avant et après l'arrivée de Dorothy, plus particulièrement Elphaba, la Méchante sorcière de l'Ouest, et Glinda, la Bonne sorcière du Sud. Ariana Grande incarnera cette dernière dans l'adaptation cinématographique. Elle a d'ailleurs elle-même annoncé ce nouveau rôle en postant sur Instagram des photos du moment où elle a appris la nouvelle.