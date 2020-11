Arcadian se sépare : Jérôme, Yo et Flo annoncent la fin du groupe et expliquent les raisons

"Nous décidons d'arrêter Arcadian"

Vous les avez sûrement découverts dans The Voice 5 sur TF1 il y a quatre ans... Depuis leur participation au télé-crochet, Jérôme, Flo et Yo du groupe Arcadian ont mené leur petit bout de chemin et ils ont plutôt bien réussi leur carrière puisqu'ils ont enregistré deux albums, "Arcadian" et "Marche ou rêve" et ont deux belles tournées à leur actif. Et alors qu'ils auraient pu aller encore plus loin, les garçons ont pris la décision de se séparer comme ils l'ont annoncé sur Instagram.

"Après 5 années incroyables, deux albums, deux tournées, un disque d'or et des souvenirs à la pelle... C'est non sans émotion que nous décidons d'arrêter Arcadian aujourd'hui... On sait que cette nouvelle va en décevoir plus d'un(e), sachez que c'est très difficile pour nous aussi de vous l'annoncer. On a tenté de le faire le plus sincèrement possible dans cette vidéo mais aussi avec un docu d'une vingtaine de minutes sur notre histoire et sur la deuxième tournée", a posté Arcadian sur son compte.