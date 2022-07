Après Percy Jackson, Disney+ va faire revivre une saga littéraire culte qui a pourtant floppé au cinéma

Si certaines sagas adaptées de romans ont cartonné sur grand écran, comme Harry Potter, Twilight et Hunger Games, un succès littéraire n'est pas pour autant synonyme de succès assuré au cinéma. Plusieurs adaptations se sont carrément cassées la gueule au box-office et n'ont jamais eu de suite ou de fin. C'est par exemple le cas de Divergente, dont la sortie du dernier film a été annulée, de The Mortal Instruments, qui a ensuite eu droit à un beau succès en série avec Shadowhunters, ou encore du Monde de Narnia.

En 2006, les fans de la saga L'Héritage - dont Eragon est le premier tome - pouvaient découvrir en salles une adaptation portée par Edward Speleers (vu plus tard dans Outlander), Jeremy Irons ou encore Sienna Guillory. Le film a fait un gros flop et n'a jamais eu de suite. Mais les lecteurs des romans vont (peut-être) bientôt avoir la joie de retrouver leurs personnages préférés à l'écran.

Une série Eragon en préparation sur Disney+

16 ans après la sortie du film Eragon, l'univers de Christopher Paolini pourrait bien revenir, cette fois en série et sur Disney+. Selon Variety, la plateforme travaille sur une adaptation des romans et l'auteur est lié au projet puisqu'il a été embauché en tant que co-scénariste. De quoi rassurer les adeptes des livres qui avaient reproché de trop grandes différences avec le roman lors de la sortie du film.

Pour rappel, le cycle L'Héritage compte quatre romans dont le dernier a été publié en 2012 (PRBK avait même rencontré Christopher Paolini pour la sortie du dernier livre) et suit l'histoire d'Eragon, un jeune fermier qui découvre un oeuf enfermant un dragon. Populaire à travers le monde, la saga dépasse les 41 millions de copies vendues.

Disney+ prépare déjà une autre adaptation d'un film qui a floppé

En plus du projet autour d'Eragon, Disney+ prépare aussi le retour d'une autre saga malheureuse au cinéma : Percy Jackson. Après deux films portés notamment par Logan Lerman et Alexandra Daddario, la saga littéraire de Rick Riordan va avoir droit à une version série et on connaît déjà le casting.