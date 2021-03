Antoine Griezmann insulté et menacé de mort : son frère Théo balance les messages choquants

"Il mérite de crever"

Antoine Griezmann, qui fait partie des 100 sportifs les plus célèbres de la planète, a été insulté et menacé de mort en ligne. C'est son frère, Théo Griezmann, qui a expliqué ce jeudi 11 mars 2021 sur son compte Twitter : "Il faut arrêter de croire que internet est impuni, vous allez trop loin sincèrement". Le frangin de Grizou a en effet révélé que le footballeur et papa de deux enfants a été insulté et menacé de mort par un internaute, en dévoilant les horribles messages en question.