Antoine Griezmann : ciao Barcelone, il retourne à l'Atlético de Madrid sous une pluie d'insultes

Antoine Griezmann change de club, les supporters du FC Barcelone et l'Atlético de Madrid le détestent

C'est officiel, Antoine Griezmann n'est plus un joueur du FC Barcelone. Ce mardi 31 août 2021, à la toute dernière minute, le joueur de l'Equipe de France a été transféré à l'Atlético de Madrid. De quoi faire le bonheur des supporters Blaugranas qui ne le supportaient plus et faire pleurer les fans des Colchonéros qui ne lui ont toujours pas pardonné sa trahison en 2019.

Antoine Griezmann quitte le FC Barcelone Tout s'est joué dans les dernières minutes, mais c'est désormais officiel : Antoine Griezmann est de retour à l'Atlético de Madrid. Ce mardi 31 août 2021, le joueur de l'Equipe de France a en effet quitté le FC Barcelone afin de retrouver sa précédente équipe, dirigée par Diego Simeone, pour laquelle il avait déjà évolué de 2014 à 2019. Selon les premières informations, ce transfert se fera en deux parties. Dans un premier temps, Antoine Griezmann est prêté une saison à Madrid, avec une autre année en option. Puis, grâce à une option d'achat obligatoire, il sera définitivement transféré chez les Colchonéros en 2022 ou 2023 pour un montant total de 40 millions d'euros (+10 millions d'euros de bonus). Autre point important dans ce deal : malgré ce prêt, c'est bien l'Atlético de Madrid qui prendra en charge l'intégralité du salaire du Français. Les supporters du Barça fêtent son départ... Un retour aux sources important pour Antoine Griezmann, célébré d'une étonnante façon sur les réseaux sociaux. Et pour cause, plutôt que de pleurer le départ du joueur, les supporteurs du FC Barcelone - qui ont pourtant déjà vu partir Lionel Messi au PSG cet été, l'ont fêté avec soulagement : "Quel rêve extraordinaire", "Pour une fois je vais bien dormir en pensant à mon club.. mdr", "Bon débarra, ouf". La raison ? Son passage en Catalogne a été un véritable échec. Malgré ses 35 buts en 102 matchs et une petite Coupe d'Espagne remportée la saison dernière, il n'aura jamais réussi à s'imposer dans l'équipe et à se mettre au niveau des attentes placées en lui. Son dernier match en Liga avec le club contre Getafe ce dimanche 29 août 2021 en est le meilleur exemple avec une feuille de statistiques affreuse : 0 tir, 0 passe décisive, 0 passe clé, 0 dribble réussi, 10 ballons perdus. Surtout, en raison de son énorme salaire (le 2ème plus gros du club cet été), il a été accusé d'être à l'origine du départ de Messi qui ne pouvait pas signer de nouveau contrat, la faute à une masse salariale déjà trop importante.

*voir au rveil que la fraude Griezmann n'est plus dans mon club pic.twitter.com/SHpB3YJc3o — Bringstone (@eloyD119) September 1, 2021

Jme rveille et jvois Griezmann est vendu le rveil de roi LEEESGOOO pic.twitter.com/5k2i4t30X6 — Kyano (@KyanoJKZ) September 1, 2021

Je me rveil et je vois que Griezmann n'est plus au club pic.twitter.com/XcYetPgdhB — ParlonsFootFCB (@ParlonsFootFCB) September 1, 2021

Pour une fois jv bien dormir en pensant mon club..mdrrr — dodoo (@Calimeroo922) September 1, 2021

Bon dbarra ouf — Terbeche Amine (@terbeche_amine) September 1, 2021

... les supporters de l'Atlético de Madrid dégoûté de son retour Heureusement, le pote d'Olivier Giroud va pouvoir retrouver le sourire à l'Atlético de Madrid ? Même pas. Comme on peut le découvrir sur les réseaux sociaux, les supporters du club madrilène ne veulent pas de son retour au club et se montrent déjà très virulents à son encontre : "Nous ne voulons pas de toi le traître. Tu le comprendras quand tu reviendras", "Vous n'avez pas de fierté. (...) On va encore se faire enc**** par le petit français", "Il ne sera jamais l'un des nôtres". En cause ? Après avoir fait tout un cinéma en 2018 avec son documentaire "La décision" pour annoncer qu'il restait à Madrid, son choix de finalement se faire transférer au FC Barcelone la saison suivante avait été considéré comme une véritable trahison. A tel point que sa plaque commémorative installée sur l'esplanade du Wanda Metropolitano avait été saccagée par les fans dès son départ.

Menuda poca vergenza tenis. Anunciarlo con premeditacin y alevosa. Le pueden dar mucho por culo al francesito. Nunca ser uno de los nuestros, al menos para m. — mercheli (@mercheli) August 31, 2021

Nunca sers uno de los nuestros. — VirBridge (@chochoqueen84) August 31, 2021

No te queremos traidor, vas a enterarte bien cuando te recibamos! pic.twitter.com/tj725brxi5 — (@Fcksoplnss82_) August 31, 2021

Menos amistades y ms compromiso @Simeone . Tu primera Gran derrota pic.twitter.com/0mQgAxgnZk — Cesarpla (@_cesarpla_) August 31, 2021

Autant dire que si le footballeur se sentait mal-aimé au Barça, sa situation ne devrait pas énormément évoluer cette année à l'Atlético. A lui désormais de nous sortir la saison de sa vie pour nous rappeler qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde, prétendant au Ballon d'Or, et se racheter auprès des supporteurs madrilènes.