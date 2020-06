Anthony Mackie (Avengers) parle du racisme dans les films Marvel, et même dans Black Panther

Et pour le coup, le MCU, Anthony Mackie connaît bien. Il incarne en effet le Faucon dans Avengers : L'Ère d'Ultron , Avengers : Infinity War , Avengers : Endgame , Ant-Man, Captain America : Civil War, Black Panther et dans la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver (The Falcon and The Winter Soldier), bientôt sur Disney+.

En pointant du doigt le racisme chez Marvel et Disney, qui s'étend d'ailleurs à Hollywood tout court, Anthony Mackie sort ainsi du silence. Un pavé dans la marre en plein mouvement Black Lives Matter, qui est revenu en plein essor depuis la terrible mort de George Floyd.

Black Panther ? "Je trouve que c'est plus raciste qu'autre chose"

Celui qui est aussi le héros de la saison 2 d'Altered Carbon sur Netflix est même allé jusqu'à avouer que pour lui, Black Panther est limite encore plus raciste qu'un film de super-héros qu'avec des blancs : "Pour Black Panther, vous avez eu un réalisateur noir, un producteur noir, un créateur de costumes noir et un coordinateur de cascades noir. Je trouve que c'est plus raciste qu'autre chose parce que si vous ne pouvez engager des noirs que pour un film avec des noirs, est-ce que ça ne revient pas à dire qu'ils ne sont pas assez doués avec un casting majoritairement blanc ?".

Alors que The Walt Disney Company a entamé une nouvelle politique de diversité, Anthony Mackie "conseille" au studio de désormais "embaucher la personne la plus compétente pour un poste", peu importe sa couleur de peau.