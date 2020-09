Antebellum : 5 choses à savoir sur Janelle Monae, la star du film

Des projets porteurs de messages

On peut le découvrir dans le film Antebellum, Janelle Monae se retrouve embarquée dans une histoire qui en dit long sur la société actuelle et le racisme ambiant qui pollue notre monde. Un choix de film loin d'être anecdotique, elle qui a toujours affirmé sélectionner ses projets avec soin, "J'aime participer à un art radical qui pousse notre culture en avant, qui dit quelque chose de différent et va au fond des choses. Je me demande 'Qui ai-je envie de célébrer ?', 'Qui pourrais-je énerver avec plaisir ?', 'Avec qui pourrais-je travailler, quelle communauté inclure ?'" L'actrice le sait, elle a une voix qui porte et elle ne peut la taire dans une période si compliquée, "Je suis une artiste, pas une politicienne. Mais en tant qu'américaine qui aime ce pays, je pense que je peux critiquer certaines choses que je considère comme cancéreuses pour les US. Surtout quand les droits de ceux que j'aime, qui appartiennent à ma communauté sont piétinés".

Antebellum avec Janelle Monae est actuellement au cinéma.