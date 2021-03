Angelina Jolie accuse Brad Pitt de violences sur elle et leurs enfants

Il est loin le temps où Brangelina était le couple le plus glamour d'Hollywood. Les deux stars se sont rencontrées sur le tournage du film Mr & Mrs Smith en 2005, alors que l'acteur était marié à Jennifer Aniston. Depuis leur séparation officialisée en septembre 2016 après 12 ans de relation, de nombreuses rumeurs ont couru sur le duo. Un jour ils seraient de nouveau en couple, un autre jour ils ne se supporteraient plus. Une chose est sûre : la bataille légale fait toujours rage.

Des accusations de violences contre Brad Pitt

Selon les dernières informations de la presse US, Brad Pitt demanderait la garde partagée de ses six enfants avec Angelina Jolie : Maddox (19 ans), Pax (17 ans), Zahara (16 ans), Shiloh (14 ans) et les jumeaux Knox et Vivienne (12 ans). Une demande qui pourrait bien être balayée face aux nouvelles révélations de l'actrice. Comme le rapporte US Weekly, Angelina Jolie et ses avocats auraient déposé ce vendredi 12 mars de nouveaux documents qui auraient pour but de prouver que Brad Pitt aurait été violent avec elle et leurs enfants.

Angelina Jolie prête à témoigner

Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce que contiennent ces documents mais Angelina Jolie aurait fait savoir qu'elle était prête à témoigner devant un juge, tout comme ses enfants, afin de prouver que l'acteur aurait bien eu un comportement violent.

Bien que les avocats de Brad Pitt n'aient pour le moment pas officiellement réagi, plusieurs sources anonymes proches de l'acteur se sont exprimées et accusent Angelina Jolie de mentir. "C'est encore une preuve qu'Angelina change d'histoire quand ça l'arrange. A part une accusation qu'elle a faite en 2016 et sur laquelle il y a eu une enquête qui n'a pas abouti, il n'y a aucune trace, aucun rapport de police ou de ces accusations" a confié une source à Entertainment Tonight. Une autre source qui s'est confiée à Us Weekly déclare que l'actrice voudrait simplement faire du mal à son ex. "Les enfants ont été utilisés par Angelina pour faire du mal à Brad auparavant et c'est encore le cas." a précisé cette personne.