Angèle victime d'acouphènes : "J'ai eu un sentiment d'énorme angoisse"

Chacune des chansons d'Angèle a une signification bien particulière. Après avoir dénoncé le sexisme sous toutes ses formes dans Balance ton quoi, après avoir retracé sa vie depuis qu'elle est célèbre dans Flou, la chanteuse parle de ses problèmes d'audition dans J'entends. "C'est une chanson un peu malheureuse, qui parle beaucoup de frustration et d'angoisse", confie la petite soeur de Roméo Elvis dans une interview accordée à Brut.

Angèle souffre d'acouphènes depuis 2 ans

Elle souffre d'acouphènes depuis un peu plus de deux ans, après un accident sur un plateau télé : "Dans le stress, je sais pas ce qui s'est passé, c'était un direct et en fait il y a eu un problème avec le micro qui n'avait pas de piles, j'ai mis beaucoup plus fort dans mon boîtier en pensant que c'était un problème de son, j'ai reçu un jus dans les oreilles". Elle s'est vite rendue compte que quelque chose n'allait pas : "Le soir-même, j'ai eu la merveilleuse idée de travailler un nouveau son au casque pour ne pas déranger les voisins. Et quand j'ai arrêté la musique, j'entendais encore le son dans mes oreilles. Je me souviens m'être levée, avoir un peu titubé dans l'appartement en imaginant que c'était la fin du monde et ça s'est pas calmé depuis.".

"Je me souviens d'avoir eu un sentiment d'énorme angoisse parce que je savais que c'est incurable et je savais qu'on ne peut rien y faire. L'oreille c'est vraiment hyper fragile. Quand elle est abîmée, c'est pour toujours", déplore-t-elle. Si son frère Roméo Elvis souffre du même problème, Angèle a mis du temps avant de lui en parler : "Je ne voulais pas admettre qu'il y avait un problème et comme mes oreilles, c'est vraiment mon métier, j'avais trop peur en fait que ça soit un vrai problème". C'est seulement après être allée voir un ORL et un spécialiste qu'elle a commencé à accepté le problème : "Dès le moment que je me suis dit : "Ce son que j'entends, je vais l'entendre toute ma vie et ça va m'accompagner", je me suis dit que ça devait arriver. J'ai réussi à l'accepter".

"J'avais vraiment l'impression de devoir faire le deuil du silence"

Écrire la chanson J'entends lui a permis d'extérioriser son angoisse : "J'avais vraiment l'impression de devoir faire le deuil du silence, parce que je ne l'entendais plus le silence" mais aussi de sensibiliser les gens : "Il faut savoir que si tu entends du son trop fort pour tes oreilles pendant plus de 30 minutes, ça peut te blesser pour toute ta vie. On n'en entend pas beaucoup parler, alors que franchement, les acouphènes, c'est un truc qui peut rendre fou. Moi j'ai de la chance, c'est encore vraiment très léger. Ma plus grande peur, c'est que ça empire".