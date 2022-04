Andrew Garfield célibataire ? Son "ex" répond de la plus belle des façons sur Instagram

On le sait, Andrew Garfield est très discret sur sa vie privée. Même quand il était en couple avec Emma Stone à l'époque de The Amazing Spider-Man, l'acteur ne souhaitait pas évoquer sa vie amoureuse. Après cette rupture, c'est avec Alyssa Miller, une mannequin et musicienne, que l'acteur nommé aux Oscars 2022 a retrouvé l'amour. Les deux stars ont été aperçues pour la première fois ensemble en novembre 2021 et ont été photographiées main de la main en février 2022. Une histoire d'amour qu'ils ont finalement confirmée sur le tapis rouge des SAG Awards à la fin du mois de février.

Andrew Garfield et Alyssa Miller, la rupture ?

Oui mais voilà, il y a quelques jours, le tabloïd The Sun expliquait que l'histoire d'amour d'Andrew Garfield et Alyssa Miller serait désormais terminée. "Andrew et Alyssa formaient un beau couple et les choses se passaient bien au départ. Ils ont été ensemble un moment avant de révéler leur couple mais leurs emplois du temps faisaient que c'était très difficile de se voir. En plus de ça, il y avait des différences entre eux et ils ont décidé qu'ils étaient mieux séparés pour le moment" a confié une source au magazine.

Elle répond sans détour sur Instagram

Sauf que cette rumeur serait en fait totalement fausse. Et c'est Alyssa Miller elle-même qui l'a démentie sur Instagram. Comment ? En postant une photo avec son amoureux. "Si vous voulez créer des rumeurs, utilisez au moins une photo mignonne. LOL. Je t'aime AG" a écrit la star en légende de la photo :