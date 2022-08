Andrew Garfield n'était pas assez beau pour jouer dans l'une des sagas fantastiques les plus emblématiques des années 2000

Andrew Garfield est un acteur assez renommé aujourd'hui. Au cours de sa carrière, qui a débuté en 2005, il a réussi à être nommé deux fois pour l'Oscar du meilleur acteur grâce à ses rôles dans Tu ne tueras point et Tick, Tick... Boom !, disponible sur Netflix. Et il est aussi nommé pour les Emmy Awards 2022 grâce à sa série, Sur ordre de Dieu. Mais comment aurait été sa carrière s'il avait commencé à jouer dans l'une des sagas fantastiques les plus emblématiques des années 2000 ? Sûrement très différente ! Et pourtant, il a bien failli incarner un personnage culte dans Le Monde de Narnia !

Andrew Garfield a été recalé du casting du Monde de Narnia

Le premier film de la saga Le Monde de Narnia, intitulé Le Monde de Narnia : Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique est sorti en 2005, l'année où la carrière d'Andrew Garfield a commencé sa carrière. Il n'est donc pas étonnant que l'acteur de The Amazing Spider-Man ait passé le casting pour rejoindre l'adaptation de la saga adaptée des romans de CS Lewis.

Il l'a révélé dans une interview donnée à Entertainment Tonight : il aurait pu jouer le Prince Caspian... mais on lui a dit qu'il n'était pas assez beau pour le rôle. "Je me souviens d'avoir été si désespéré ! J'ai demandé : 'Pourquoi ce n'est pas moi ? Elle (son agent, ndlr) a fini par céder et elle m'a dit : 'C'est parce qu'ils ne pensent pas que tu sois assez beau, Andrew'" a-t-il confié. Le rôle est finalement revenu à Ben Barnes, vu ensuite dans The Punisher et dans Shadow and Bone. "Ben Barnes est un homme très séduisant et talentueux. Avec le recul, je ne suis pas en colère de cette décision et je pense qu'il a fait un excellent travail." avoue Andrew Garfield.

Vu la carrière qu'il a eu depuis - et vu le flop du Monde de Narnia qui n'a jamais eu de fin au ciné - il n'y a pas de quoi être jaloux !

