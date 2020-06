Anaïs Camizuli et Sarah Fraisou quittent We Events après les messages racistes, Jazz réagit

Anaïs Camizuli a aussi confié en story sur Instagram : "Je n'accepte pas, je ne cautionne pas les propos qui ont été tenus par Wesley que ce soit il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Mon mari est noir musulman et ma fille métisse, donc ça me touche. Même si ce n'était pas le cas, je n'aurais pas accepté. Je quitte l'agence We Events, car pour moi l'argent ça ne fait pas tout !"

De son côté, l'ex-candidate de La Villa des Coeurs Brisés 5 a expliqué : "Depuis plusieurs heures, des propos à l'encontre de mes principes ont été tenus. Je vous écris ces quelques mots afin de vous annoncer officiellement ma rupture de contrat avec l'agence We Events." Son petit Ahmed a lui aussi décidé de rompre son contrat avec We Events.

Jazz les tacle

Contrairement à Sarah Fraisou et Anaïs Camiuzli, Jazz a souhaité rester chez We Events car pour elle, seul Wesley Nakache est concerné par la polémique : "La base de notre vie, de notre culture, c'est être multi-couleurs. Alors quoi faire après ce drame ? Chez We Events, il n'y a pas que Wesley. Donc tout le monde va manger pour son erreur ? La solution était que Wesley quitte son poste de lui-même (...) Je respecte mon contrat avec We Events. Anaïs et Sarah Fraisou sont parties par conviction et elles feront plus d'oseille. Mais si j'apprends qu'après la guerre elles reviennent, je me barre ! Si on se fout de ma g*eule, si les influenceuses ou Wesley reviennent, on s'en va."

Des propos qui n'ont pas vraiment plu à la gagnante de Secret Story 7 : "Jazz a parlé de moi concernant l'affaire We Events. Je l'ai tout de suite appelée, car je n'ai pas envie de passer pour la dinde ! Je n'ai de compte à rendre à personne et je n'ai pas besoin de m'afficher sur les réseaux. Ceux qui parlent en mon nom, ne le faites plus ou appelez-moi." Un message qui a le mérite d'être clair.

Jazz continue donc sa collab avec We Events, mais ses abonnés ont été surpris de voir qu'elle a décidé de créer sa propre agence, la JLC Agency, avec son mari Laurent. Souhaite-t-elle faire de l'ombre à l'entreprise avec laquelle elle gère ses placements de produits ? La réponse est non puisqu'il s'agissait tout simplement d'une rumeur : "Je ne veux pas qu'on invente des fausses rumeurs sur moi. Depuis que Laurent a sorti la blague de la JLC Agency, beaucoup de gens et d'influenceurs nous contactent. Mais il n'y a rien qui est fait ! (...) L'agence porte mon nom et j'ai les influenceurs et les marques. C'est une fausse rumeur !"

Dylan Thiry défend Wesley

Malgré toute cette histoire, Wesley Nakache peut compter sur le soutien de candidats de télé-réalité comme Dylan Thiry : "Vous osez insulter quelqu'un de raciste pour des photos qu'il a mis à l'âge de 14 ans ? Vous ne trouvez rien à lui reprocher alors vous remontez dans son passé pour créer des polémiques ? A 14 ans j'étais pire que ça ! Vous l'étiez sans doute aussi. (...) Nous sommes tous humains avec des a priori et des points de vue différents", a-t-il expliqué sur Instagram. Son ex Fijdi Ruiz elle aussi fait savoir qu'elle restait du côté de l'ancien gérant de We Events.