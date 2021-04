American Pie 5 : un nouvel épisode en préparation, un scénario "incroyable" déjà écrit

En 2012, American Pie 4 débarquait au cinéma et était pensé pour boucler la franchise avec cette improbable réunion d'anciens élèves, organisée 14 ans après la sortie du premier film. Surprise, la bande de Jim Levenstein pourrait finalement revenir pour de nouvelles aventures.

American Pie 5 en projet

Promis, il ne s'agit pas d'un poisson d'avril, c'est Tara Reid - l'interprète de Vicky, qui a elle-même révélé la nouvelle au micro de ET. Interrogée sur la possibilité d'un cinquième épisode, la comédienne a tout simplement confié, "Ca pourrait bien se faire".

Rien de fou dans sa déclaration, pas de quoi s'enflammer ? Ce n'est pas terminé. Elle l'a ensuite précisé, ce projet ne serait plus seulement dans les cartons, il serait réellement sur la table, "Okay, je ne peux pas vous dire quand, parce que je ne le sais pas moi-même. Là, on doit réussir à faire coordonner les agendas de tous les acteurs en même temps".

Selon Tara Reid, ce serait véritablement la mission du moment des producteurs. Tout le reste serait même déjà prêt, "Il y a un scénario qui est écrit. Et c'est l'un des meilleurs. Il est incroyable." Donc oui, c'est promis, American Pie 5 "va se faire", ce n'est juste qu'une question de temps.

Des acteurs toujours très liés

Une surprise tant la page semblait être tournée ? Pas forcément. La comédienne l'a confessé, "On est tous restés en contact". Et pour cause, American Pie n'a pas seulement marqué une génération de spectateurs, la saga a également eu un gros impact sur la vie des acteurs, à tel point qu'ils y sont toujours attachés, "Quand vous grandissez avec des personnes avec qui vous partagez votre premier succès, vous ne pouvez pas l'oublier."

On ne sait pas encore de quoi traitera ce film, mais il semble arriver trop tôt pour concrétiser le rêve de Paul Weitz (le créateur de la franchise) qui imaginait déjà un nouvel opus... en maison de retraite !