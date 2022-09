Amandine Pellissard (Familles nombreuses) : "Je n'arrivais même plus à marcher", son mari Alexandre termine aux urgences

Sur les réseaux sociaux, la famille Pellissard nous fait suivre son quotidien et il n'est pas toujours tout rose pour la tribu de Familles nombreuses : la vie en XXL. Récemment, les internautes ont été choqués par sa photo sexy et la maman a aussi dévoilé sa nouvelle maison qui a été très critiquée. Ce week-end, Amandine et Alexandre ont partagé une mauvaise nouvelle : un passage à l'hôpital.

Alexandre Pellissard aux urgences, "C'est parti en cou*lles"

C'est sur leurs comptes Instagram qu'Amandine et Alexandre Pellissard ont dévoilé leur week-end compliqué qui s'est terminé... aux urgences. Pas pour un de leurs huit enfants mais pour le papa. Sur Instagram, le père de famille a confié avoir terminé à l'hôpital après avoir ressenti de très fortes douleurs "en bas du ventre". "Ça me faisait vraiment mal, je n'arrivais même plus à marcher" a-t-il expliqué aux internautes sur Instagram. Et Amandine Pellissard d'ajouter: "C'est parti en cou*lles, il n'arrivait plus à marcher. Dans le taxi, ça a empiré".

Face aux douleurs, le couple a donc été aux urgences pour des examens. Heureusement pour Alexandre, les médecins ont rapidement pu identifier le problème : un calcul au rein qui a causé une colique néphrétique.